Donald Trump’tan Flaş Adım! Katar’ın Hediye Uçağını Bakın Nereye Verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Katar tarafından hediye edilen Boeing 747 tipi uçağın kendisine değil, ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) hediye edildiğini açıkladı. Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, uçağın geçici olarak Air Force One görevini üstleneceğini belirtti.

'NEDEN ÜLKEMİZ YÜZ MİYONLARCA DOLAR ÖDESİN'

Trump, Katar’ın jestini “Uzun yıllar başarıyla savunduğumuz bir ulus olan Katar'dan bir hediye" olarak tanımlarken, bu uçağın teslimatı geciken başkanlık uçaklarının yerini alacağını söyledi. Uçağın ABD Hava Kuvvetleri envanterine dahil edileceğini vurgulayan Trump, "İyi iş çıkardığımız için bizi ödüllendiren bir ülkeden bedavaya alabilecekken neden ordumuz, dolayısıyla vergi mükelleflerimiz yüz milyonlarca dolar ödesin?" dedi.

'YALNIZCA APTAL KABUL ETMEZDİ'

Trump, bu tasarrufun ülkenin kalkınmasına yönlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, “Ülkemiz adına bu hediyeyi, yalnızca bir aptal kabul etmezdi" sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.

'YASALARA UYGUN ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEK'

New York Times’ın aktardığına göre ise Katarlı yetkililer, uçağın bağışıyla ilgili teklifin henüz değerlendirme aşamasında olduğunu belirtti. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise hediye kabul süreçlerinin mevcut yasalara uygun şekilde yürütüleceği vurgulandı.

Öte yandan, Demokrat Kongre üyeleri, yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki uçağın Trump tarafından ileride kişisel olarak kullanılıp kullanılmayacağı konusundaki etik endişeleri gündeme getirdi. Tartışmalar sürerken, Trump’ın "tamamen ücretsiz" vurgusu yaptığı bu uçak, şimdiden siyasi arenada yeni bir tartışma başlığı oluşturdu.

Kaynak: AA