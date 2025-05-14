Trump'tan Kritik Temas! Suriye Cumhurbaşkanı ile Görüştü

Yakın zamanda Riyad’daki Yemame Sarayı’nda Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, bugün de Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.

Öte yandan Trump ve Ahmet Şara’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile çevrimiçi bir toplantı yaptığı bildirildi.

YAPTIRIM KARARI SONRASI KRİTİK GÖRÜŞME

Söz konusu görüşmenin Trump'ın yaptırımları kaldırma kararından 1 gün sonra gerçekleşmesi dikkat çekti. Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, görüşmeyi dün ‘Başkan, yarın Suudi Arabistan'da Suriye Cumhurbaşkanı ile selamlaşmayı kabul etti’ diyerek duyurmuştu.

Trump, dün ise Riyad’daki Yemame Sarayı’nda Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından törenle karşılanmıştı.

Kraliyet Divanı’nda düzenlenen toplantıya katılan Trump ve Veliaht Prens iki ülke arasındaki yatırımların yanı sıra bölgesel ve küresel meseleleri de görüşmüştü.

Kaynak: Haber Merkezi