İtfaiye Erinin Cinayet Planı Kan Dondurdu: Eşi ve Çocuklarını Eterle Bayıltıp Evi Ateşe Vermiş!

Nazilli'de çıkan bir yangın sonrası yürütülen soruşturmada olayın bir kaza değil, planlı bir cinayet olduğu şüphesi güçlendi. Elde edilen bulgulara göre Gezgin, yangın öncesi eşini ve çocuklarını bayıltarak evi ateşe verdi.

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İtfaiye Erinin Cinayet Planı Kan Dondurdu: Eşi ve Çocuklarını Eterle Bayıltıp Evi Ateşe Vermiş!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 18 Mart'ta çıkan ev yangınında Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görev yapan Turgay Gezgin'in eşi Fatma Gezgin (34), çocukları Toprak Ege Gezgin (4) ve Muzaffer Deniz Gezgin hayatını kaybetmişti.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşananların perde arkasını araştırmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Turgay Gezgin tutuklandı.

İtfaiye Erinin Cinayet Planı Kan Dondurdu: Eşi ve Çocuklarını Eterle Bayıltıp Evi Ateşe Vermiş! - Resim : 1

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, olay yerinde yaptığı incelemede ölen kadının kulağında hala kulaklık olduğunu fark edince karbonmonoksit zehirlenmesi ihtimalini zayıf bularak soruşturmanın derinleştirilmesini istedi.

Polis, Turgay Gezgin'in hemşire F.T. ile ilişkisi olduğunu ve eşinden şikayetçi sözler sarf ettiğini ortaya çıkardı.

Yangından 15 gün önce ise evde doğalgaz kaçağı yaşandığı, kaçağı fark eden ev kedisinin Fatma Gezgin'i uyandırarak olası faciayı engellediği öğrenildi. Doğalgaz teknisyeninin borunun çiviyle delindiğini ifade ettiği belirtildi.

İtfaiye Erinin Cinayet Planı Kan Dondurdu: Eşi ve Çocuklarını Eterle Bayıltıp Evi Ateşe Vermiş! - Resim : 2

Yangından bir gün önce Turgay Gezgin'in veterinere giderek uyutucu ilaç istediği, ardından eter aldığı tespit edildi. Gezgin'in aldığı eterle yangından önce eşini ve çocuklarını bayılttığı ve ardından evde yangın çıkarıp, ruhsal sorunları nedeniyle raporlu olmasına rağmen işe gittiği tespit edildi.

Olayın ardından işe giden Gezgin'in, aslında yangından sadece 9 dakika önce evden çıktığı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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Kaynak: Sabah

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