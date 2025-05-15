Meteoroloji'den Sağanak ve Kar Uyarısı! Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevrelerinde gün boyunca sağanak yağış beklenirken, gece saatlerinde Çanakkale, Manisa ve İzmir çevreleri de yağış alacak. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Yağışların, özellikle Doğu Anadolu’nun doğusu (Van ve Hakkari hariç), Osmaniye, Diyarbakır, Siirt, Batman, Adana’nın doğusu ve Kahramanmaraş’ın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olurken, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimleri ile Doğu Karadeniz’in iç yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilecek.

Hava sıcaklıklarında belirgin bir değişiklik öngörülmüyor. Kuzeydoğu ve doğu bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredecek.

Rüzgârın, kuzeybatı ve güneydoğu bölgelerde güney yönlerden, diğer yerlerde ise kuzeyden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yağış alan bölgelerde ise rüzgârın yer yer kuvvetli esebileceği tahmin ediliyor. Yetkililer, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in güneybatı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde İzmir ve Manisa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunda (Van ve Hakkari hariç) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların, ilk saatlerde bölgenin kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Siirt ve Batman çevreleri yerel olarak kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi