Mayıs Ayında Kar Sürprizi: Erzurum Beyaza Büründü, Araçlar Yolda Mahsur Kaldı

Erzurum'da ilkbaharın son günleri yaşanırken, kentte sürpriz bir şekilde kar yağışı görüldü. Son günlerde sağanak şeklinde devam eden hava koşulları, sabah saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı.

MAYIS ORTASINDA KAR YAĞDI

Mayıs ortasında yağan lapa lapa kar, sabah işine gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Araçların üstü ve evlerin çatıları karla kaplanırken, kıştan kalma görüntüler yeniden ortaya çıktı.

Kar yağışı sadece Erzurum merkezle sınırlı kalmadı; İspir ilçesindeki Gölyurt Geçidi ile Kars ve Ardahan’daki yüksek dağlık alanlarda da yer yer kar birikintileri oluştu. Mevsim normallerinin dışında gerçekleşen bu doğa olayı, sosyal medyada da ilgi çekti.

ARAÇLAR TİPİDE MAHSUR KALDI

Erzurum ve çevresinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde tipiyle birlikte ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle 2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi’nde etkili olan yoğun tipi, Erzurum-Tekman yolunda sürücülere zor anlar yaşattı.

GÖRÜŞ MESAFESİ SIFIRA İNDİ

Tipi nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman sıfıra inerken, bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Sürücüler birbirine yardım ederek ilerlemeye çalıştı; zincir takanlar daha kolay yol alırken, kış lastiklerini değiştirmeyen araçlar ise patinaj yaparak güçlükle ilerledi.

Kar ve tipi yalnızca bu bölgede değil, Erzurum-Bingöl karayolunun Herdo Deresi mevkisinde de etkili oldu. Çok sayıda aracın yolda kaldığı bildirildi. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve kış ekipmanı kullanmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA-İHA