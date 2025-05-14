Meteoroloji'den Flaş Uyarı! Gökten Çamur Yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in büyük bölümü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile bazı Batı illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışların, Doğu Anadolu’nun doğusu (Van hariç), Adana, Çankırı, Kırıkkale, Bingöl, Mardin, Batman, Siirt ve Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Öte yandan Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor; bu durumun ulaşımı aksatabileceği, görüş mesafesini azaltabileceği ve çamur şeklinde yağışa neden olabileceği belirtiliyor. Sabah ve gece saatlerinde ise İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da pus ve yer yer sis görülebilir. Rüzgarın, özellikle Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda zaman zaman saatte 40-60 km hızla esmesi beklenirken, vatandaşların kuvvetli yağış, rüzgar ve toz taşınımına karşı dikkatli olmaları isteniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Adana çevreleri ile Hatay kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusu (Van hariç) ile Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi