15 Yaşındaki Çocuğa Silahlı Saldırı

Ankara Sincan’da yaşanan silahlı saldırıda 15 yaşındaki Ahmet M. yaralandı. Olayın, geçmişe dayanan bir husumetten kaynaklandığı düşünülüyor. Polis, saldırının kan davası bağlantısını araştırıyor.

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Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı Yenikent semtinde, 15 yaşındaki Ahmet M., sokakta karşılaştığı kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan bu kişiler, Ahmet M.’ye araçtan ateş açtı. Yaralanan genç, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ahmet M.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

KAN DAVASI MI?

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, saldırganların geçmişte yaşanan bir cinayetle bağlantılı olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmalarda, Ahmet M.’nin babası Ersin M.’nin geçtiğimiz yıl Çorum’un Bayat ilçesinde Sezer Durmuş’u öldürdüğü, bu nedenle iki aile arasında husumet başladığı öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin Sezer Durmuş’un yakınları olduğu belirlenirken, H.D. ve Y.D. isimli iki şüpheli suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın kan davası kapsamında gerçekleştiği ihtimali üzerinde duran ekipler, soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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