AK Partili Kurmaylar Gerçek Gündem'e Konuştu! Fesih Kararına İlişkin Önemli Mesajlar: 'Siyasette Metin Değil, Sonuç Konuşur'

Türkiye siyasetinin en sıcak gündemlerinden biri olan terör örgütü PKK'nın silah bırakma açıklaması ve örgütün kendini feshetmesine ilişkin süreci, AK Parti kurmayları Gerçek Gündem'e değerlendirdi. Kurmaylar, gelinen noktanın "tarihi bir fırsat" olduğuna vurgu yaparken, gelişmeleri siyasi pozisyonlarla gölgelemenin ülkeye yapılacak en büyük haksızlık olduğunu dile getirdi.

‘SİYASETTE METİN DEĞİL, SONUÇ KONUŞUR’

AK Parti cephesine göre, açıklanan metinler üzerinden niyet okumanın yanlış olduğu kanaati hâkim. Kurmaylar, meseleye olayın kimin lehine veya aleyhine sonuç doğurduğu açısından yaklaşmak gerektiğini belirtti. “Herkes kendi siyasi pozisyonuna göre değerlendirme yapıyor” diyen bir AK Partili yetkili, barış çağrılarının öne çıktığı bu dönemde, toplumun tüm kesimlerinin pozisyon almak yerine sürece katkı sağlaması gerektiğini ifade ederek şöyle devam etti:

“Gazeteci aldı, iş insanı aldı, siyasetçi aldı... Herkes bir pozisyon aldı. Oysa önemli olan terörden ve şiddetten arındırılmış bir ülke hedefidir. İngiltere'de IRA, İspanya'da ETA, Güney Afrika’da benzeri süreçler yaşandı. Şimdi Türkiye olarak benzer bir yol ayrımındayız.”

'BARIŞI KONUŞMAK VARKEN, NEDEN POZİSYON ARAYIŞI?'

AK Parti yetkilileri, kamuoyunda bazı sosyal demokrat çevrelerin gelişmelerden memnuniyet duymamış gibi bir tutum takınmasını “üzücü ve şaşırtıcı” olarak niteleyerek, “Şiddetin reddi, özgürlük ve demokrasi gibi kavramları savunanların bugün geldiğimiz noktaya karşı mesafeli durması samimiyet sorgulaması yaratıyor” görüşünü dile getirdiler.

YPG’YE GEÇİŞ VE 3. ÜLKE İDDİALARI

Bazı yayın organlarında, örgütün yöneticilerinin başka ülkelere geçeceği yönündeki iddiaları da değerlendiren AK Parti kurmayları, bu konuda kesinleşmiş bir veri olmadığını, somut bulguların istihbarat ve güvenlik birimlerince izleneceğini belirtti. Sürecin tüm boyutlarıyla takip edildiği ve risklerin farkında olunduğu vurgulayarak şunları söylediler:

“Bu işin doğası gereği bazı unsurlar süreci sabote etmeye çalışacaktır. Ancak geçmişten farklı olarak artık bölgesel ve uluslararası işbirliğiyle bu süreç daha sağlam zemine oturabilir.”

'SİLAHLARIN TOPLANMASI BÖLGEYE GÖRE DEĞİŞİR'

Silah bırakma süreciyle ilgili somut bir takvim açıklamaktan kaçınan kurmaylar, bazı bölgelerde bunun birkaç haftada tamamlanabileceğini, bazılarında ise ayları bulabileceğini ifade etti. Irak merkezi hükümeti, Kuzey Irak’taki yapılar ve Suriye rejimi ile işbirliğinin önemine dikkat çekildi. Güvenli alanlar oluşturarak bu sürecin tamamlanabileceği belirtilirken, sadece Türkiye’nin değil bölgesel aktörlerin de bu işte sorumluluğu olduğuna işaret edildi.

GERİ DÖNÜŞLER VE YASAL DÜZENLEMELER

Örgüt üyelerinin geri dönüşü ve olası bir yasal düzenleme konusunda ise AK Parti cephesi temkinli bir yaklaşım sergiliyor. "Önce sürecin doğal akışını görelim" diyen yetkililer, insanların artık daha az tedirgin olduğunu ve birçoğunun belki de yasal düzenleme gerekmeksizin toplumla bütünleşebileceğine dikkat çekerek, “İlla bir düzenlemeye gerek yok, önce neyle karşı karşıyayız bunu bilelim. Belki insanlar zaten doğal akışta gelecekler” dediler.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER VURGUSU

Terörsüz Türkiye sürecinde sembol haline gelen isimlerden biri olarak Sırrı Süreyya Önder de anıldı. AK Parti kurmayları, Önder’in hem siyasette hem öncesinde verdiği emeklerin kamuoyu nezdinde takdir edildiğini, barış için gösterdiği çabanın samimiyetine dikkat çekerek, diğer siyasi parti temsilcilerine de örnek olmasını gerektiğini vurguladılar.

İNFAZ VE YARGI DÜZENLEMESİ İÇİN SİYASİ TEMASLAR BAŞLIYOR

Yargı paketi ve infaz düzenlemesine ilişkin soruları da cevaplayan AK Partili kurmayları, çalışmanın Kurban Bayramı öncesine yetişme ihtimali olduğu belirttiler. Düzenleme için diğer siyasi partilerle temas kurulacağı ifade eden AK Partili yetkililer, “Hızlıca çıksın diye taleplerin farkındayız. Önümüzdeki hafta muhalefet partilerinin hukukçu kurmaylarıyla bir araya gelerek, görüş ve önerilerini alacağız. Bu çerçevede destek sağlarsak, bayram öncesine yetişme ihtimali olabilir” dediler.