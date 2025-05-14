Baba Oğulun Kavgası Silahlı Çatışmaya Döndü: 1 Ölü

Tekirdağ Kapaklı’da baba ile oğlu arasında çıkan silahlı çatışma can aldı. Tartışma sonrası babasının evine silahla giden 22 yaşındaki H.Ş., pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baba Oğulun Kavgası Silahlı Çatışmaya Döndü: 1 Ölü

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yaşanan aile içi çatışma, trajik bir şekilde son buldu. Yunus Emre Mahallesi’ndeki bir sitede meydana gelen olayda, 22 yaşındaki H.Ş., daha önce aralarında husumet bulunan babası N.Ş. ile tartıştıktan bir süre sonra motosikletle aynı adrese gelerek babasının bulunduğu daireye silahla ateş açtı.

Baba Oğulun Kavgası Silahlı Çatışmaya Döndü: 1 Ölü - Resim : 1

BABA VE OĞUL ÇATIŞTI

Bu saldırıya evde bulunan baba, pompalı tüfekle karşılık verdi ve balkondan oğluna ateş etti. Vücuduna çok sayıda saçma isabet eden genç ağır yaralandı. Olayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralı H.Ş., ilk müdahalenin ardından Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Baba Oğulun Kavgası Silahlı Çatışmaya Döndü: 1 Ölü - Resim : 2

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağır olan genç, daha sonra Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne sevk edilse de doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası gözaltına alınan baba N.Ş.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Güvenlik güçleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

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