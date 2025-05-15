'Örgüt Adına Suç İşleme' Tanımı Değişiyor: Yeni Tahliyeler Yolda

Anayasa Mahkemesi, örgüte üye olmadığı hâlde örgüt adına suç işleyenlere verilen cezaları iptal etmişti. Yeni düzenleme yolda. Örgüt adına suç işleyenlere yönelik cezalarda indirime gidilecek. Yeni düzenleme ile kavram netleştirilecek ve ceza sınırları yeniden belirlenecek. Cezaevindeki bazı hükümlüler için tahliye yolu açılabilecek.

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'Örgüt Adına Suç İşleme' Tanımı Değişiyor: Yeni Tahliyeler Yolda

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), “örgüt adına suç işleme”yle ilgili mevcut yasal düzenlemeyi iptal etmesinin ardından, hükümet yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararı alması ile birlikte 'terörsüz Türkiye' sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, AKP, Yargı Paketi kapsamında ilgili maddeyi yeniden ele alacak ve örgüt üyesi olmadan işlenen örgüt bağlantılı suçlar için daha açık bir tanım yapılacak. Ayrıca, cezalarda indirime gidilerek yeni alt ve üst sınırların belirlenmesi planlanıyor.

'Örgüt Adına Suç İşleme' Tanımı Değişiyor: Yeni Tahliyeler Yolda - Resim : 1

AYM İPTAL ETMİŞTİ

Mevcut Türk Ceza Kanunu’na göre, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişiler, örgüt üyeleriyle benzer ya da daha ağır cezalarla karşı karşıya kalabiliyordu. AYM, bu durumun orantısız olduğuna ve “örgüt adına” ifadesinin yeterince net tanımlanmadığına hükmederek düzenlemeyi iptal etmişti. Yüksek Mahkeme, kararında bu belirsizliğin keyfi uygulamalara ve hak ihlallerine yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.

'Örgüt Adına Suç İşleme' Tanımı Değişiyor: Yeni Tahliyeler Yolda - Resim : 2

CEZA MİKTARI DEĞİŞECEK

Yeni düzenleme ile sadece tanım netleştirilmekle kalmayacak, aynı zamanda ceza miktarlarında da değişikliğe gidilecek. AKP kaynakları, AYM kararındaki gerekçelerin dikkate alındığını ve yeni düzenlemeyle cezaların daha adil hale getirileceğini belirtiyor. Eğer yasa yürürlüğe girerse, bu suçtan cezaevinde bulunan bazı hükümlüler için tahliye süreci başlayabilecek.

Söz konusu düzenleme, sadece iç hukuk açısından değil, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları doğrultusunda da önemli bir adım olarak görülüyor. AİHM daha önce, örgüt üyesi olmadan örgüt adına suç işleyen kişilerin cezalandırılmasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olabileceğine dikkat çekmişti. Yeni yasal çerçeveyle, hem ulusal hem de uluslararası hukukla uyumlu bir sistem hedefleniyor.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

Etiketler
Anayasa Mahkemesi (AYM) Suç örgütü PKK
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