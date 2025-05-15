Kahramanmaraş'ta Feci Kaza! 1 Ölü, 5'i Ağır 19 Yaralı
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı. Kazada yaralananlardan 5’inin durumu ağır. Yol kısa süreliğine trafiğe kapanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Mahmutbey mevkiinde korkunç bir kaza meydana geldi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kontrolünü kaybeden minibüs yan yatarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre 1 kişi hayatını kaybederken, 5’i ağır olmak üzere 19 kişi yaralandı.
Yaralılar Göksun Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, bir süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmaları sonrası yeniden trafiğe açıldı; kazayla ilgili soruşturma ise sürüyor.
Kaynak: İHA