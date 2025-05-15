Kahramanmaraş'ta Feci Kaza! 1 Ölü, 5'i Ağır 19 Yaralı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Mahmutbey mevkiinde korkunç bir kaza meydana geldi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kontrolünü kaybeden minibüs yan yatarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre 1 kişi hayatını kaybederken, 5’i ağır olmak üzere 19 kişi yaralandı.

Yaralılar Göksun Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, bir süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmaları sonrası yeniden trafiğe açıldı; kazayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

Kaynak: İHA