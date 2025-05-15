Kahramanmaraş'ta Feci Kaza! 1 Ölü, 5'i Ağır 19 Yaralı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı. Kazada yaralananlardan 5’inin durumu ağır. Yol kısa süreliğine trafiğe kapanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta Feci Kaza! 1 Ölü, 5'i Ağır 19 Yaralı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Mahmutbey mevkiinde korkunç bir kaza meydana geldi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kontrolünü kaybeden minibüs yan yatarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre 1 kişi hayatını kaybederken, 5’i ağır olmak üzere 19 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta Feci Kaza! 1 Ölü, 5'i Ağır 19 Yaralı - Resim : 1

Yaralılar Göksun Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, bir süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmaları sonrası yeniden trafiğe açıldı; kazayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

Kahramanmaraş'ta Feci Kaza! 1 Ölü, 5'i Ağır 19 Yaralı - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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