Avrasya Tüneli'nde Kaza: Kamyonet Yükseklik Tabelasına Çarptı

İstanbul Avrasya Tüneli girişinde kamyonet, yükseklik sınır tabelasına çarptı. Kamyonetin kasası yerinden çıkarken levha hasar gördü, kaza anı cep telefonuyla kaydedildi.

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İstanbul’un Küçük Ayasofya Mahallesi’nde, Avrasya Tüneli girişinde 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında bir kamyonet kazası meydana geldi. Avrupa Yakası’na seyir halinde olan kamyonet, tünel girişindeki yükseklik sınırını gösteren uyarı tabelasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonetin kasası yerinden çıkarken, tabelada hasar oluştu. Kaza anı, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün “Nasıl geçeceksin oradan? Mantıksız iş” diyerek tepkisini dile getirdiği duyuldu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeniyle tünel girişinde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandığı belirtildi.

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Kaynak: DHA

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