5. Katta Korku Dolu Anlar… Alevlerin Arasında Kaldı, Atlayarak Ölümden Döndü
Kocaeli’de 5 katlı bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan kişinin balkondan atlayarak alevlerden kurtulduğu anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Kozluk Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 1'inci katındaki dairede gece saatlerinde yangın meydana geldi. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında O.U. isimli kişi mahsur kaldı.
ATLAYARAK KURTULDU
O.U.’ya yardım için eve giren komşusu alevlerin arasında kaldı. Balkondan atlayarak yangından kurtulan komşunun o anları panik yarattı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken daire kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İHA
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