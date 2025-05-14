5. Katta Korku Dolu Anlar… Alevlerin Arasında Kaldı, Atlayarak Ölümden Döndü

Kocaeli’de 5 katlı bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan kişinin balkondan atlayarak alevlerden kurtulduğu anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Kozluk Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 1'inci katındaki dairede gece saatlerinde yangın meydana geldi. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında O.U. isimli kişi mahsur kaldı.

5. Katta Korku Dolu Anlar… Alevlerin Arasında Kaldı, Atlayarak Ölümden Döndü - Resim : 1

ATLAYARAK KURTULDU

O.U.’ya yardım için eve giren komşusu alevlerin arasında kaldı. Balkondan atlayarak yangından kurtulan komşunun o anları panik yarattı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken daire kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

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