Bisiklet Sporunun Kalbi Sakarya'da Atacak

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) 2025 Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası ile Dünya Kupası Sakarya’da düzenlenecek. Böylece Sakarya 5 yıllık aranın ardından yeniden Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

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Bisiklet Sporunun Kalbi Sakarya'da Atacak

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) 2025 Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası ile Dünya Kupası’nın Sakarya’da düzenleneceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Sakarya, 5 yıl aradan sonra yeniden Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası 21-22 Haziran'da, UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası yarışları 28-29 Haziran'da Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenecek.

Kaynak: AA

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