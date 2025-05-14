Bisiklet Sporunun Kalbi Sakarya'da Atacak
Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) 2025 Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası ile Dünya Kupası Sakarya’da düzenlenecek. Böylece Sakarya 5 yıllık aranın ardından yeniden Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.
Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) 2025 Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası ile Dünya Kupası’nın Sakarya’da düzenleneceği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Sakarya, 5 yıl aradan sonra yeniden Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.
UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası 21-22 Haziran'da, UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası yarışları 28-29 Haziran'da Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenecek.
Kaynak: AA
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