Konya'da Yolcu Otobüsü Devrildi! 13 Kişi Hastanelik Oldu

Antalya'dan Konya yönüne seyreden yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Konya’da Beyşehir-Antalya kara yolunun 5.kilometresinde feci bir kaza meydana geldi. Sağanak yağışın etkili olduğu kentte Metro turizme ait yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

Konya'da Yolcu Otobüsü Devrildi! 13 Kişi Hastanelik Oldu - Resim : 1

13 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Otobüste yolcu ve mürettebat dahil toplam 21 kişi olduğu öğrenilirken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Konya'da Yolcu Otobüsü Devrildi! 13 Kişi Hastanelik Oldu - Resim : 2

Kaynak: İHA

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