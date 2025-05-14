Konya'da Yolcu Otobüsü Devrildi! 13 Kişi Hastanelik Oldu

Konya’da Beyşehir-Antalya kara yolunun 5.kilometresinde feci bir kaza meydana geldi. Sağanak yağışın etkili olduğu kentte Metro turizme ait yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

13 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Otobüste yolcu ve mürettebat dahil toplam 21 kişi olduğu öğrenilirken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA