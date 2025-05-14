Sağlık Bakanlığı 15.342 sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı. 15 bin 342 personel alımı için toplam 227 bin 700 aday başvuru yaptı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Mayıs 2025 tarihinde saat 17.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Yerleştirme sonuçları erişime açıldıktan sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar.

Atanmak için hangi evrakın gerekli olduğu ve belgelerin teslim tarihi ve yeri Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacak.



Kaynak: Haber Merkezi