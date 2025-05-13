Kırmızı Işıkta Kaza: Otomobil Tıra Arkadan Çarptı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kaza, Hatay–Nurdağı karayolu üzerindeki Otogar kavşağında gerçekleşti.

İddiaya göre, Şefik S. idaresindeki otomobil, kırmızı ışıkta duran Adem B. yönetimindeki tıra hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön kısmı tırın altına girerken, çevredeki vatandaşlar hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Şefik S., olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ayakta tedavi edildi. Şans eseri kazada başka yaralanan olmadı.

Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açılırken, araçların çekilmesiyle birlikte ulaşım yeniden normale döndü. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yetkililer, dikkatli sürüş ve takip mesafesine uyulması konusunda sürücüleri bir kez daha uyardı.

Kaynak: İHA