İtfaiye Erinin Eşi ve Çocukları Yangında Ölmüştü: Kan Donduran Cinayet Şüphesi

İtfaiye eri Turgay Gezgin’in evinde çıkan yangında eşi ve iki çocuğu hayatını kaybetmişti. Turgay Gezgin ve hemşire sevgilisi cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
İtfaiye Erinin Eşi ve Çocukları Yangında Ölmüştü: Kan Donduran Cinayet Şüphesi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 18 Mart'ta bir evde yangın çıktı. Sabah saatlerinde meydana gelen korkunç yangında anne ve iki oğlu hayatını kaybetti.

Yangında ölenlerin Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görev yapan Turgay Gezgin'in eşi Fatma Gezgin (34), çocukları Toprak Ege Gezgin (4) ve Muzaffer Deniz Gezgin olduğu öğrenildi.

İtfaiye eri Turgay Gezgin alevlerin sardığı evine gittiğinde karşılaştığı manzara karşısında sinir krizi geçirdi.

KORKUNÇ ŞÜPHE

Fakat bu trajedi sadece bir yangınla sınırlı kalmadı. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşananların perde arkasını araştırmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

İtfaiye Erinin Eşi ve Çocukları Yangında Ölmüştü: Kan Donduran Cinayet Şüphesi - Resim : 1

İki aylık teknik ve fiziki takip sonucunda, evin sahibi itfaiyeci Turgay Ahmet Gezgin ile aşk yaşadığı iddia edilen hemşire F.T. isimli kadın şüpheli olarak tespit edildi.

İtfaiye Erinin Eşi ve Çocukları Yangında Ölmüştü: Kan Donduran Cinayet Şüphesi - Resim : 2

Şüpheli şahıslar bugün saat 03.00 sıralarında yapılan operasyon ile yakalandı. Her iki şüpheli şahıs gözaltına alınarak Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi.

Yalova’da İtfaiyeci Baba, Kendi Oğlunu KurtardıYalova’da İtfaiyeci Baba, Kendi Oğlunu KurtardıGüncel

Avcılar'da Öğrenci Yurdunda Yangın!Avcılar'da Öğrenci Yurdunda Yangın!Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
İtfaiye Gözaltı Soruşturma
Son Güncelleme:
Kansere Karşı Kalkan Olan Rokayı Tüketirken Dikkat! Bu Kişiler Tüketmemeli Kansere Karşı Kalkan Olan Rokayı Tüketirken Dikkat! Bu Kişiler Tüketmemeli
Uzak Şehir Nefesleri Kesti: Alya'nın Resti Sosyal Medyayı Salladı Uzak Şehir'in Son Bölümü Sosyal Medyayı Salladı
Orta Doğu Turunun İlk Ayağı! Trump Suudi Arabistan'da Orta Doğu Turunun İlk Ayağı! Trump Suudi Arabistan'da
Zeka Seviyesini Yükselten Basit Tüyo! Uzmanı Açıkladı Zeka Seviyesini Yükselten Basit Tüyo! Uzmanı Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat: Resmen Zorunlu Oldu! Her Yıl Uygulanacak B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat: Resmen Zorunlu Oldu! Her Yıl Uygulanacak
Ciner'in Can Medya'ya Sattığı Show TV ve Habertürk'te Neler Oluyor? Yeniden Satılacak İddiası Piyasayı Karıştırdı! Bomba İddiaya Cevap Geldi Show TV ve Habertürk'te Neler Oluyor? Yeniden Satılacak İddiası Piyasayı Karıştırdı
Fenerbahçe Resmen Açıkladı: Mert Hakan Yandaş'ın Ayağı Kesilecek mi? Mert Hakan'ın Ayağı Kesilecek mi? Fenerbahçe Açıkladı
İstanbul'da Korkutan Deprem! AFAD Büyüklüğünü Duyurdu İstanbul'da Korkutan Deprem! AFAD Büyüklüğünü Duyurdu
Hisseli Tapusu Olan Milyonlara kritik Uyarı! Geri Sayım Başladı Bu Süreye Dikkat Hisseli Tapusu Olan Milyonlara kritik Uyarı! Geri Sayım Başladı Bu Süreye Dikkat