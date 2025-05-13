İtfaiye Erinin Eşi ve Çocukları Yangında Ölmüştü: Kan Donduran Cinayet Şüphesi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 18 Mart'ta bir evde yangın çıktı. Sabah saatlerinde meydana gelen korkunç yangında anne ve iki oğlu hayatını kaybetti.

Yangında ölenlerin Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görev yapan Turgay Gezgin'in eşi Fatma Gezgin (34), çocukları Toprak Ege Gezgin (4) ve Muzaffer Deniz Gezgin olduğu öğrenildi.

İtfaiye eri Turgay Gezgin alevlerin sardığı evine gittiğinde karşılaştığı manzara karşısında sinir krizi geçirdi.

KORKUNÇ ŞÜPHE

Fakat bu trajedi sadece bir yangınla sınırlı kalmadı. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, yaşananların perde arkasını araştırmak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

İki aylık teknik ve fiziki takip sonucunda, evin sahibi itfaiyeci Turgay Ahmet Gezgin ile aşk yaşadığı iddia edilen hemşire F.T. isimli kadın şüpheli olarak tespit edildi.

Şüpheli şahıslar bugün saat 03.00 sıralarında yapılan operasyon ile yakalandı. Her iki şüpheli şahıs gözaltına alınarak Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İHA