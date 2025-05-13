Orta Doğu Turunun İlk Ayağı! Trump Suudi Arabistan'da

ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihleri arasında Orta Doğu'yu kapsayan diplomatik turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan’a ulaştı. Bu, Trump’ın başkan olarak gerçekleştirdiği ilk resmi yurt dışı ziyareti olma özelliğini taşıyor. Trump’ı taşıyan başkanlık uçağı Melik Halid Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra, kendisini Veliaht Prens Muhammed bin Selman karşıladı. Havalimanında iki lider kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

KRALİYET DİVANI'NDA GÖRÜŞME

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan temaslarının ilk adımı olarak Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile Yemame Sarayı'ndaki Kraliyet Divanı'nda bir araya geldi. Kraliyet Divanı’nda düzenlenen resmi törenle karşılanan Trump’a geleneksel Suudi kahvesi ikram edilirken, beraberindeki heyetle birlikte birçok Suudi yetkiliyle tokalaştı.

İKİLİ TİCARET ANLAŞMALARI GÜNDEMDE

Görüşmelerin odağında ikili ticaret, savunma anlaşmaları ve bölgesel güvenlik konuları yer alıyor. Amerikan basınına göre Washington, Riyad’dan 1 trilyon dolara varan yatırım çekmeyi hedeflerken, Suudi yönetimi 600 milyar dolarlık yatırım vaadinde bulunuyor.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Ziyaret sırasında iki ülke arasında büyük ölçekli ekonomik ve askeri anlaşmaların imzalanması bekleniyor. Ayrıca bölgesel meseleler de gündeme gelecek; İran’la nükleer müzakereler, Yemen’deki çatışmalar, Gazze’de ateşkes çabaları, İsrail’le ilişkiler ve Ukrayna-Rusya Savaşı gibi birçok konu ele alınacak.

Associated Press’in aktardığına göre, Suudi Arabistan’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı nükleer enerji projesi de bu temaslarda gündeme taşınacak. Nisan ayında ülkeyi ziyaret eden ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Riyad’ın bu alanda 2025’e doğru önemli adımlar atmaya hazırlandığını belirtmişti. İran’ın nükleer faaliyetleri karşısında bölgesel bir denge unsuru olarak görülen bu girişim, ABD’nin de yakın takibinde. Önceden nükleer program desteği için İsrail’le normalleşme şartını öne süren Washington'un bu koşulu geri çektiği, AP’nin haberinde yer aldı.

Kaynak: AA