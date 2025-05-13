Uzak Şehir Nefesleri Kesti: Alya'nın Resti Sosyal Medyayı Salladı

Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Son bölümde tansiyon yine zirvedeydi. Sadakat Hanım tarafından konaktan kovulan Alya, geri adım atmayarak konağın kapısını ateşe verdi. Alevler içinden yürüyerek içeri giren Alya’nın, “Burası benim de evim” diyerek Sadakat’e meydan okuması izleyiciyi ekran başına kilitledi. Bu sahne, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

O ANLAR SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Alya’nın kapıyı yakmasıyla gerilim iyice tırmanırken, Cihan’ın cezaevine isteyerek girmesi olayları başka bir boyuta taşıdı. Cihan ve Alya’nın cezaevindeki buluşması ise bölüme farklı bir hava kattı. Cihan’ın esprili yaklaşımıyla başlayan romantik diyalog, ekran başındaki izleyicilerden tam not aldı. Cihan’ın, “Açıkçası konağın tamamını ateşe verirsin diye düşünmüştüm, sadece kapıyla yetinmene sevindim. Yoksa Alboraların başına mı geçeceksin?” sözleri sosyal medyada espri konusu oldu.

Konakta yankılanan “Düşlerde Sevdim Seni” şarkısıyla birlikte Cihan’ın Alya’ya olan hislerini açığa vurması, bölümün en duygusal anı oldu. “Söyleyemediğin iki kelime, dünyanın en ağır yüküne dönüşüyor” diyerek duygularını dile getiren Cihan, “Olur da bir gün düşersem beni sen kaldır. Sen kaldır ki bir daha yıkılmayayım” sözleriyle hem Alya’yı hem izleyicileri derinden etkiledi. Bölümün sonunda ise Fikriye’nin Halis tarafından vurulması, Alya’nın gözyaşlarıyla birleşerek izleyenleri ekran başında duygusal bir yolculuğa çıkardı.

REYTİNGLERDE ZİRVEDEN İNMEDİ

Uzak Şehir, yalnızca pazartesi günleri değil, tüm yıl boyunca izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Son bölümüyle reytinglerde yine liderliği kimseye bırakmadı. Tüm Kişiler kategorisinde 17,01 reyting ve 45,60 izlenme payıyla neredeyse her iki izleyiciden birini ekran başına çeken dizi; AB grubunda 12,82 reyting ve 36,64 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise 15,79 reyting ve 43,15 izlenme payıyla zirvede yer aldı.

Kaynak: DHA