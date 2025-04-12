Kanal D'nin Reyting Rekortmeni Dizisi Uzak Şehir'de Beklenmedik Ayrılık: Ünlü Oyuncu Diziye Apar Topar Veda Ediyor

ANIL İLTER KİMDİR?

Kocaeli Üniversitesi Spor Akademisi mezunu olan Anıl İlter, bir dönem profesyonel olarak futbol oynadıktan sonra televizyon dünyasına adım attı. Oyunculuk eğitimini Kuşdili Oyunculuk Merkezi’nde tamamlayan İlter, kariyerine reklam filmleriyle başladı.

İlk oyunculuk deneyimini Ece dizisinde yaşayan İlter, asıl çıkışını 2010 yılında dahil olduğu Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Sedat karakteriyle yaptı. 2012’ye kadar bu dizide yer aldı. Ardından Kavak Yelleri, Gece Gündüz, Kahireli Palas ve Ölümsüz Kahramanlar gibi birçok projede rol aldı.

Uzak Şehir dizisinden ayrılmasıyla adından söz ettiren Anıl İlter'in yeni projelerde yer alıp almayacağı ise merak konusu.