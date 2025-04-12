Kanal D'nin Reyting Rekortmeni Dizisi Uzak Şehir'de Beklenmedik Ayrılık: Ünlü Oyuncu Diziye Apar Topar Veda Ediyor
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir, yakaladığı reyting başarısıyla adından sıkça söz ettirirken, kadrodan ayrılacak sürpriz bir isim izleyiciyi şaşırttı. Ünlü oyuncu diziye veda ediyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Kanal D' de pazartesi günleri ekrana gelen Uzak Şehir dizisi, mayıs sonunda sezonu kapatacak. AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir dizisinde yakında beklenmedik bir ayrılık yaşanacak. Diziye doktor Uğur rolüyle konuk olan Anıl İlter ekibe veda edecek.
UZAK ŞEHİR'DE YAPRAK DÖKÜMÜ
Başarılı oyuncu Anıl İlter’in hayat verdiği Doktor Uğur karakteri, izleyiciler tarafından beğeniyle karşılanmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, karakterin hikayesi kısa sürede sona erecek ve Anıl İlter diziden ayrılacak.
ANIL İLTER KİMDİR?
Kocaeli Üniversitesi Spor Akademisi mezunu olan Anıl İlter, bir dönem profesyonel olarak futbol oynadıktan sonra televizyon dünyasına adım attı. Oyunculuk eğitimini Kuşdili Oyunculuk Merkezi’nde tamamlayan İlter, kariyerine reklam filmleriyle başladı.
İlk oyunculuk deneyimini Ece dizisinde yaşayan İlter, asıl çıkışını 2010 yılında dahil olduğu Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Sedat karakteriyle yaptı. 2012’ye kadar bu dizide yer aldı. Ardından Kavak Yelleri, Gece Gündüz, Kahireli Palas ve Ölümsüz Kahramanlar gibi birçok projede rol aldı.
Uzak Şehir dizisinden ayrılmasıyla adından söz ettiren Anıl İlter'in yeni projelerde yer alıp almayacağı ise merak konusu.