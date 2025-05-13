HDK Soruşturması Kapsamında Tutuklu Bulunan Sanatçı Pınar Aydınlar'a Tahliye

HDK soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Pınar Aydınlar hakkında karar çıktı. Aydınlar'ın tahliyesine karar verildi.

HDK Soruşturması Kapsamında Tutuklu Bulunan Sanatçı Pınar Aydınlar'a Tahliye

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması kapsamında gözaltına alınarak 21 Şubat'ta tutuklanan sanatçı Pınar Aydınlar’ın "örgüt üyeliği" ve "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında karar çıkrı.

İstanbul 13. Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Aydınlar hakkında tahliye kararı verildi.

Aydınlar savunmasında giyinmesine dahi izin verilmeden alına silah dayandığına, aynı davranışın oğluna da yapıldığını belirtti. Aydınlar, “Aynı şekilde kızım da üzerine giymek için gittiği kameralarla odasına girdiler. Ben büyük baskına uğradım. Ben bir kere dahi ifadeye gitmemezlik yapmamışım her şekilde çağrıldığında çok rahat ulaşılabilecek bir insanım. Ben 25 yıldır bu ülkede yüzlerce konser vermiş 25 yıllık bir halk müziği sanatçısıyım. Evime gece girilerek apartman görevlimizin gözü önünde pijamalarımla gözaltına alındım çok ciddi anlamda itibar suikastı gerçekleşti. Evimin yakınında bu kadar karakol olması benim hiçbir şekilde örtüyle bağım yok” ifadelerini kullandı.

'SIRRI ABİME VEDA EDEMEDİM'

Kendisine sorulan tek sorunun HDK binasında yapılan aramada adının geçmesi olduğunu ve Kağıthane Belediye Başkan adayı olarak adının anılması olduğunu belirten Aydınlar, “Ben aday olmadım HDK üyesi değilim. Ancak devri daim olsun Sırrı Süreyya Önder’le birlikte HDP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayları olarak seçimlere girmiştim. Sırrı abimiz çok üzülüyorum, ben cenazesine katılamadım. Sevdiklerim öldü, Sırrı Süreyya Önder öldü, Volkan Konak öldü, Edip Akbayram öldü gidip veda edemedim. Benim seçme ve seçilme hakkım sorgulanıyor. Benim bir dijital kayıtta adımın geçmesi sonucu ben buradayım ben HDK üyesi değilim. Ben HDP'de İstanbul Belediye Başkan adaylığım oldu. Bunların dışında bir şey yok. HDK yasal bir parti zaten benim orayla öyle bağlantım olmadı” diye konuştu.

Savcı Aydınlar’ın yurt dışı çıkış yasağı ile tahliyesini talep ederken, Aydınlar’ın avukatı da "Dosyanın geldiği aşama itibariyle araştırılacak bir husus yoktur. Müvekkilin beraatına karar verilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahkeme Pınar Aydınlar’ın tahliyesine karar verdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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