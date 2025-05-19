Eksik Prim Günleri Emekliliğe Engel Değil! Borçlanma Yolları ve Güncel Ücretler Açıklandı
Çalışma hayatında eksik prim günü bulunan sigortalılar için emeklilik hayali artık ulaşılmaz değil. Devletin sunduğu çeşitli borçlanma seçenekleri sayesinde eksik prim günleri tamamlanabiliyor. Doğum, askerlik, yurtdışı hizmeti ve geçmiş dönemlere ait prim dondurmaları, farklı yollarla telafi edilebiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Kadın çalışanlar, doğum nedeniyle iş hayatından uzak kaldıkları süreler için borçlanma hakkına sahipken; erkek sigortalılar da askerlik sürelerini borçlanarak prim gün sayılarını artırabiliyor. Bu haklar, özellikle eksik prim nedeniyle emeklilik hakkını elde edemeyen çalışanlar için kritik bir imkân sunuyor.
YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASI SİSTEME KATILIYOR
Yurt dışında çalışmış Türk vatandaşları da yurtdışı hizmet borçlanması ile Türkiye’deki sosyal güvenlik sistemine prim günü ekleyebiliyor. Bu yöntemle uzun yıllar yurt dışında çalışmış olanlar, eksik prim günlerini tamamlayarak Türkiye’den emekli olabiliyor.
BAĞ-KUR'LULAR İÇİN İHYA HAKKI DEVREDE
Geçmişte Bağ-Kur sigortalısı olup çeşitli nedenlerle prim ödemelerini durduranlar için de “ihya” sistemi devreye giriyor. Bu kapsamda sigortalıların daha önce dondurulmuş süreleri, belirlenen ücret karşılığında yeniden geçerli hale getiriliyor. Bu sayede prim eksiği olan Bağ-Kur'lular da emeklilik şansını yakalayabiliyor.
BORÇLANMA ÜCRETLERİ ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLANIYOR
Borçlanma ve ihya işlemleri için ödenecek tutarlar, brüt asgari ücretin belirli oranları üzerinden belirleniyor. 2025 yılı itibarıyla geçerli olan oranlara göre:
Doğum veya askerlik borçlanması: Aylık 8.321,76 TL (brüt asgari ücretin %32’si)
Yurtdışı borçlanması: Aylık 11.702,48 TL (brüt asgari ücretin %45’i)
İhya işlemleri: Aylık yaklaşık 8.971 TL (brüt asgari ücretin %34,5’i)
EYT’Yİ KAÇIRANLAR İÇİN YENİ UMUT: 2.760 GÜNE KADAR DESTEK
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden kısa süreyle faydalanamayan sigortalılar için de yeni düzenlemeler gündemde. Özellikle 2.760 güne kadar prim desteği sağlayacak formüller üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Staj ve çıraklık dönemlerinin de borçlanma kapsamına alınması halinde, daha fazla kişi için erken emeklilik yolu açılmış olacak.
Eksik prim günü nedeniyle emeklilik hakkını elde edemeyen sigortalılar, borçlanma ve ihya sistemleri sayesinde emeklilik koşullarını yerine getirebiliyor. Yapılan bu düzenlemelerle birlikte, eksik prim günleri artık emeklilik için aşılması mümkün bir engel olarak değerlendiriliyor.