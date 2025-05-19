Eksik Prim Günleri Emekliliğe Engel Değil! Borçlanma Yolları ve Güncel Ücretler Açıklandı

BAĞ-KUR'LULAR İÇİN İHYA HAKKI DEVREDE

Geçmişte Bağ-Kur sigortalısı olup çeşitli nedenlerle prim ödemelerini durduranlar için de “ihya” sistemi devreye giriyor. Bu kapsamda sigortalıların daha önce dondurulmuş süreleri, belirlenen ücret karşılığında yeniden geçerli hale getiriliyor. Bu sayede prim eksiği olan Bağ-Kur'lular da emeklilik şansını yakalayabiliyor.