Tapuda Flaş Değişiklik! Bakanlık Harekete Geçti: Artık Bu Olmadan Satış Yapılamayacak

Adalet Bakanlığı, sahte noter belgeleriyle yapılan dolandırıcılıkların artması üzerine 81 ilde düğmeye bastı. Artık Noter işlemlerinde karekod zorunlu hale geliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Tapu Adalet Bakanlığı Hisseli Tapu
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Tapuda Flaş Değişiklik! Bakanlık Harekete Geçti: Artık Bu Olmadan Satış Yapılamayacak - Resim: 1

Artan dolandırıcılık vakaları üzerine Adalet Bakanlığı, noter işlemlerinde güvenliği artıracak yeni bir adım attı. Son yıllarda sahte noter mühürleriyle gerçekleştirilen arsa ve daire satışlarının mağduriyet yaratması, sistemi köklü bir değişime zorladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, noter belgelerinde karekod uygulamasının zorunlu hale getirileceğini açıkladı.

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Tapuda Flaş Değişiklik! Bakanlık Harekete Geçti: Artık Bu Olmadan Satış Yapılamayacak - Resim: 2

81 İLDE DÜĞMEYE BASILDI

2023 yılının Temmuz ayında yürürlüğe giren ve taşınmaz satışlarına noterden işlem kolaylığı sağlayan düzenleme, kötü niyetli kişilerin elinde istismar aracı haline geldi. Özellikle sahte mühürle yapılan işlemlerde çok sayıda kişi mağdur olurken, Bakanlık bu suistimalleri önlemek amacıyla harekete geçti.

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Tapuda Flaş Değişiklik! Bakanlık Harekete Geçti: Artık Bu Olmadan Satış Yapılamayacak - Resim: 3

KAREKOD OLMASI ZORUNLU OLACAK

Hukuk Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması Çalıştayı’nda konuşan Bakan Tunç, UYAP’tan e-noter sistemine kadar birçok dijital platformda kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurdu. Yeni uygulamayla birlikte noterlerde hazırlanan belgelerde karekod yer alması zorunlu olacak.

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Tapuda Flaş Değişiklik! Bakanlık Harekete Geçti: Artık Bu Olmadan Satış Yapılamayacak - Resim: 4

Bu sistem sayesinde, tapu ve taşınmaz satış işlemlerinde hem alıcı hem de satıcı tarafın kimlik doğrulaması daha sağlıklı yapılabilecek ve işlemler sahteciliğe karşı güvence altına alınacak.
Bu yenilik, resmi evraklarda dijital doğrulamanın önem kazandığı bir dönemde, noterlik hizmetlerinin güvenilirliğini artırmayı hedefliyor.

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