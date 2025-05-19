Tapuda Flaş Değişiklik! Bakanlık Harekete Geçti: Artık Bu Olmadan Satış Yapılamayacak

Bu sistem sayesinde, tapu ve taşınmaz satış işlemlerinde hem alıcı hem de satıcı tarafın kimlik doğrulaması daha sağlıklı yapılabilecek ve işlemler sahteciliğe karşı güvence altına alınacak.

Bu yenilik, resmi evraklarda dijital doğrulamanın önem kazandığı bir dönemde, noterlik hizmetlerinin güvenilirliğini artırmayı hedefliyor.