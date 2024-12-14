Gözaltına Alınmıştı! Pınar Aydınlar Hakkında Flaş Gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "Tunceli Kültür Buluşmaları" programında konser veren Pınar Aydınlar'ın Seyit Rıza'nın posterini açması ve kullandığı ifadeleri gerekçe göstererek soruşturma kararı almıştı.

Pınar Aydınlar, dün sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurmuştu. Gazeteci Barış Yarkadaş, Aydınlar'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

İBB NE DEMİŞTİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenikapı'da düzenlenen "Memleket Kültür Buluşmaları" illerimizin sivil toplum kuruluşları ve belediyeleri ile ortak olarak organize edilmektedir. Bu etkinliklerde, ülkemizin tüm illeri her hafta ağırlanıp, yemekleri, oyunları, tarihi ve türküleri ile illeri tanıtılmakta hemşerileri ile bir araya gelinmektedir. İBB Sivil Toplum Kuruluşları İlişkileri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen alanda, sahne programları derneklerimizin talepleri ile oluşturulmakta ve bu konuya belediyemizin müdahalesi/ dahli bulunmamaktadır.

"Tunceli Kültür Buluşmaları" programı da bu minvalde gerçekleşen sayısız memleket buluşmalarından biridir. Tunceli Kültür Buluşması'nda, hemşeri derneklerinin belirlediği program kısmında tarafımızca tasvip edilmeyen ve program dahilinde olmayan görüntüler ortaya çıkmıştır. Sahneye çıkan sanatçı Pınar Aydınlar, Tunceli derneklerimizin talebi doğrultusunda ve o sorumlulukta sahneye çıkmıştır. Ancak sahnede söyledikleri ve içinde bulunduğu fiili eylemler, ilgili kişinin kendisine ait olup, tarafımızca kesinlikle tasvip edilmemektedir.

Bu sahne, Türkiye’deki şehirlerimizin gelenek, görenek, kültürlerini yansıtmaları için kurulmuş bir sahnedir. Asıl amacı ve kapsamı dışında bu sahnede herhangi bir siyasi söylemde bulunulması kabul edilemez bir durumdur."

NE OLMUŞTU?

Tunceli Kültür Buluşmaları etkinliği kapsamında sahneye çıkan Pınar Aydınlar, elinde Seyit Rıza'nın fotoğrafının basılı olduğu bir poster ile sahneye gelmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben 'Size eğilmedim' diyen Seyit Rıza'nın anısı önünde, yitirdiklerimizin anısı önünde bin kere saygıyla eğiliyorum. Liderimizin mezarını bile bilmiyorken, liderimizin mezarını ziyaret edemiyorken Dersim'in doğasını katledenlere bir kez daha diyoruz ki; 'Biz Seyit Rıza'nın torunlarıyız. Biz buradayız. Biz buradayız."

Kaynak: Haber Merkezi