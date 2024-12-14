Antalya'da Korku Dolu Anlar! Kız Öğrenci Yurdunda Yangın

Antlaya'nın Kumluca ilçesinde KYK'ya bağlı Kumluca kız öğrenci yurdunun 4. katında saat 12.50'de yangın çıktı. Henüz sebebi belli olmayan yangını fark eden öğrenciler kendi imkanlarıyla binadan ayrıldılar. Olayı gören çevre sakinleri 112 Çağrı Merkezine durumu bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öğrenci yurduna gelen itfaiye araçları bahçe giriş kapısının üstündeki levha yüzünden bahçeye giremediler. Yurt yerleşkesinin arka duvarlarından girerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Levha Kumluca Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından söküldü. Öğrencilerin panik dolu anlar yaşadığı yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken 4. kattaki bir oda kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA