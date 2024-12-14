Fabrika Bahçesinde Çıkan Yangın Korkuttu

Adana'nın Kozan ilçesinde, geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle üretim binasına sıçramadan söndürüldü. Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Fabrika Bahçesinde Çıkan Yangın Korkuttu

Kozan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işletmede, saman balyaları ve odunların istiflendiği bahçedeki alan, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, üretim binasına sıçramadan söndürüldü. Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA

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