Evde Çıkan Yangın Bir Kişiyi Hayattan Koparttı

Konya'nın Bozkır ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sönen yangının ardından kontrol amaçlı eve giren ekipler bir kişinin cansız bedenini buldu.

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Yangın, Bozkır ilçesi Dere Mahallesi'nde bulunan Mustafa Deniz'in yaşadığı evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece saat 03.00 sıralarında çıktığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Evde Çıkan Yangın Bir Kişiyi Hayattan Koparttı - Resim : 1

EVDE CANSIZ BEDEN BULUNDU

Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin evde yaptıkları inceleme sırasında Mustafa Deniz'in cansız bedeni bulundu. Deniz'in cenazesi hastane morguna kaldırılırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Evde Çıkan Yangın Bir Kişiyi Hayattan Koparttı - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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