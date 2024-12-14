Evde Çıkan Yangın Bir Kişiyi Hayattan Koparttı

Yangın, Bozkır ilçesi Dere Mahallesi'nde bulunan Mustafa Deniz'in yaşadığı evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece saat 03.00 sıralarında çıktığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

EVDE CANSIZ BEDEN BULUNDU

Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin evde yaptıkları inceleme sırasında Mustafa Deniz'in cansız bedeni bulundu. Deniz'in cenazesi hastane morguna kaldırılırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA