Bankaların Gizli Kredi Kartı Hamlesi Sızdırıldı: Nakit Çekim ve Taksit Sayısı Değişiyor
Milyonlarca kredi kartı kullanıcıların nefes aldıracak yeni düzenleme geliyor. BDDK, kredi kartı işlemlerinde önemli bir esnekliğe hazırlanıyor. Düzenleme kapsamında nakit avans limitinin 50 bin TL’ye, vade süresinin ise 6 aya çıkarılması gündemde...
Kaynak: Haber Merkezi
Kredi kartı üzerinden nakit ihtiyaçlarını karşılayan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme gündemde. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı işlemlerine yönelik esneklik sağlayacak adımlar için kolları sıvadı.
Böylelikle kredi kartıyla yapılan nakit avans ve taksitli avans işlemlerinde geçerli olan 25 bin TL’lik üst limitin 50 bin TL’ye çıkarılması, ayrıca 3 ayla sınırlı olan vade süresinin 6 aya uzatılması planlanıyor.
KISITLAMALAR YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLİYOR
2024’ün başında devreye giren sıkı para politikaları kapsamında BDDK, kredi kartı işlemlerine çeşitli kısıtlamalar getirmişti. Şubat ayında yürürlüğe giren düzenlemelerle birlikte ihtiyaç kredilerinde vade süreleri kısaltılmış, kredi kartı nakit avans çekimlerinde ise üst limit 25 bin TL’ye düşürülerek vade 12 aydan 3 aya düşürülmüştü.
NAKİT ÇEKİM VE TAKSİT SAYISI DEĞİŞİYOR
Ancak özellikle banka temsilcilerinden gelen talepler doğrultusunda, bu sınırlamaların gevşetilmesi yönünde bir adım atılması bekleniyor. Mart ayında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yapılan görüşmelerde sektör temsilcileri, vade süresinin yeniden 12 aya çıkarılmasını talep etti. BDDK ise bu talepleri değerlendirerek esnekliğin kademeli olarak sağlanacağı bir geçiş süreci planlamaya başladı.
KART LİMİTİ NE OLURSA OLSUN NAKİT ÇEKİM YAPILABİLECEK
Yeni düzenlemeler kapsamında dikkat çeken bir diğer detay ise, kredi kartı limitinin yüzde 25’ine kadar nakit avans kullanılmasına izin veren mevcut uygulamanın devam edecek olması. Bu durumda, kart limiti ne olursa olsun kullanıcılar sadece belirli bir oranda nakit çekimi yapabilecek. Ancak çekilebilecek maksimum tutarın ve vade süresinin artırılması, tüketiciler için önemli bir rahatlama sağlayacak.
Kredi kartı işlemlerine dair bu yeni adımlar, hem piyasadaki daralmayı dengelemeyi hem de kredi kartı kullanımında kontrollü bir normalleşme süreci başlatmayı amaçlıyor.