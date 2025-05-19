Bankaların Gizli Kredi Kartı Hamlesi Sızdırıldı: Nakit Çekim ve Taksit Sayısı Değişiyor

KART LİMİTİ NE OLURSA OLSUN NAKİT ÇEKİM YAPILABİLECEK

Yeni düzenlemeler kapsamında dikkat çeken bir diğer detay ise, kredi kartı limitinin yüzde 25’ine kadar nakit avans kullanılmasına izin veren mevcut uygulamanın devam edecek olması. Bu durumda, kart limiti ne olursa olsun kullanıcılar sadece belirli bir oranda nakit çekimi yapabilecek. Ancak çekilebilecek maksimum tutarın ve vade süresinin artırılması, tüketiciler için önemli bir rahatlama sağlayacak.

Kredi kartı işlemlerine dair bu yeni adımlar, hem piyasadaki daralmayı dengelemeyi hem de kredi kartı kullanımında kontrollü bir normalleşme süreci başlatmayı amaçlıyor.