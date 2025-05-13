Metrobüs Kazasında Tutuklanan Şoförün İfadesi Ortaya Çıktı

Beylikdüzü'nde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 57 kişinin yaralandığı metrobüs kazası sonrası tutuklanan sürücü Şaban Ş.'nin ifadesi ortaya çıktı. Şoför, aracın frenlerinin yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda etkisiz kaldığını öne sürdü. Kazayı önlemek için direksiyonu duvara kırdığını ancak çarpışmanın kaçınılmaz olduğunu belirtti.

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Metrobüs Kazasında Tutuklanan Şoförün İfadesi Ortaya Çıktı

Beylikdüzü'nde yaşanan ve 1 kişinin ölümüne, 57 kişinin yaralanmasına yol açan metrobüs kazasına ilişkin sürücü Şaban Ş.’nin emniyette verdiği ifade kamuoyuna yansıdı.

'FRENE BASTIM AMA YAVAŞLAMADI'

Şaban Ş., ifadesinde, “12.57'de göreve başladım. İlk seferini TÜYAP-Söğütlüçeşme arasında yaptım. 20 dakika dinlendim. Sonra Söğütlüçeşme-TÜYAP seferine başladım. Hava yağmurluydu. Haramidere Sanayi Durağı'na gelirken kontrollü inmeye başladım. Durağa 20 metre kala frene basmaya başladım. Ancak metrobüs yavaşlamadı. Yeniden frene bastım ancak yine yavaşlamadı. Önümdeki metrobüsün yolcu indirdiğini görünce kazayı en hafif şekilde atlatmak için yandaki duvara çarpmak için direksiyonu kırdım ancak önümdeki metrobüse çarptım.” dedi.

Metrobüs Kazasında Tutuklanan Şoförün İfadesi Ortaya Çıktı - Resim : 1

'BEN DE YARALANDIM'

Kazanın yaşandığı anda kendi de direksiyonun göğsüne baskı yapması sonucu yaralandığını anlatan Şaban Ş., panik halinden çıkar çıkmaz yolcuların tahliyesi için kapıları açtığını belirtti. “Ölen kadın ve yaralanan kişilerin nasıl yaralandığını görmedim. Ben de yaralandım. Direksiyonda sıkıştım, direksiyon göğüs kafesimi sıkıştırdı. Kazadan sonra ilk şoku atlattığım gibi kapıları açıp yolcuların tahliye olmasını sağladım. Hızım 40'tı. Kullandığım metrobüs çift körüklü olduğu için diğerlerinden daha ucuz. Kaza günü yağış vardı, beton yol kaygandı. Fren yapmaya çalışsam da durduramadım” ifadelerini kullandı.

Metrobüs Kazasında Tutuklanan Şoförün İfadesi Ortaya Çıktı - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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