Bir Kişi Hayatını Kaybetmişti... Beylikdüzü'ndeki Metrobüs Faciasında Flaş Gelişme: Sürücü Tutuklandı

İstanbul Beylikdüzü'nde bir kişinin hayatını kaybettiği, 57 kişinin ise yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan metrobüs şoförü Şaban Ş. tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Son Güncelleme:
Bir Kişi Hayatını Kaybetmişti... Beylikdüzü'ndeki Metrobüs Faciasında Flaş Gelişme: Sürücü Tutuklandı

Korkunç kaza, 10 Mayıs'ta saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs durağında meydana geldi. Büyükçekmece yönüne giden metrobüs, Haramidere Sanayi durağında aynı yöne giden başka bir metrobüse arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 1 kişi (Ebru Heper, 37 yaşında) hayatını kaybetti ve 57 kişi yaralandı.

Bir Kişi Hayatını Kaybetmişti... Beylikdüzü'ndeki Metrobüs Faciasında Flaş Gelişme: Sürücü Tutuklandı - Resim : 1

ŞOFÖR TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan metrobüs şoförü Şaban Ş. hakim karşısına çıktı. Şaban Ş., çıkarıldığı mahkemece taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bir Kişi Hayatını Kaybetmişti... Beylikdüzü'ndeki Metrobüs Faciasında Flaş Gelişme: Sürücü Tutuklandı - Resim : 2

Beylikdüzü'ndeki Metrobüs Faciası Kamerada: Ölen Kişinin Kimliği Belli Oldu, İBB Soruşturma BaşlattıBeylikdüzü'ndeki Metrobüs Faciası Kamerada: Ölen Kişinin Kimliği Belli Oldu, İBB Soruşturma BaşlattıGüncel
Beylikdüzü'nde Metrobüs Kazası! 1 Kişi Hayatını Kaybetti, Çok Sayıda Yaralı VarBeylikdüzü'nde Metrobüs Kazası! 1 Kişi Hayatını Kaybetti, Çok Sayıda Yaralı VarGüncel
Haramidere'deki Metrobüs Kazasında Yeni Görüntüler: Dehşet Araç İçi Kamerasında!Haramidere'deki Metrobüs Kazasında Yeni Görüntüler: Dehşet Araç İçi Kamerasında!Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Metrobüs
Son Güncelleme:
Bakan Şimşek'ten Ekonomi Vurgulu 'Fesih Kararı' Değerlendirmesi: 'Ülkemizin Kalkınma Süreci Hızlanacak, Büyüme Potansiyeli Artaca Bakan Şimşek'ten Ekonomi Vurgulu 'Terörsüz Türkiye' Mesajı
Papa Seçimi Nasıl Yapılıyor ve Yeni Papa Kim Olacak? Adaylar Kimler, Seçim Süreci Nasıl İlerleyecek? Papa Seçimi Nasıl Yapılıyor ve Yeni Papa Kim Olacak? Adaylar Kimler, Seçim Süreci Nasıl İlerleyecek?
Zeka Seviyesini Yükselten Basit Tüyo! Uzmanı Açıkladı Zeka Seviyesini Yükselten Basit Tüyo! Uzmanı Açıkladı
ABD'den Terör Örgütü PKK'nın Fesih Kararına İlk Yorum: 'Dönüm Noktası Niteliğinde' ABD'den Fesih Kararına İlk Yorum
ÇOK OKUNANLAR
Üzdün Bizi İlkin Aydın Üzdün Bizi İlkin Aydın
İstanbul’daki İşini Bırakıp Köye Yerleşti: Hasat Edip İnternetten Kilosunu 1000 TL’ye Satıyor İstanbul’daki İşini Bırakıp Köye Yerleşti: Hasat Edip İnternetten Kilosunu 1000 TL’ye Satıyor
Memur ve Emeklilerin Yeni Maaş Tablosu Ortaya Çıktı! Temmuz Zammı İçin Geri Sayım Başladı Memur ve Emeklilerin Yeni Maaş Tablosu Ortaya Çıktı! Temmuz Zammı İçin Geri Sayım Başladı
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Fark Etmiyor! Duyan SGK’ya Koşuyor: Emekliler Yüksek Maaş İçin Tek Tek Başvuruyor SSK, Bağkur Fark Etmiyor! Duyan SGK’ya Koşuyor: Emekliler Yüksek Maaş İçin Tek Tek Başvuruyor
SSK, Bağkur ve Tüm Emeklileri Yaşadı! Emekli Promosyonlarında Yarış Kızıştı: Bankalar 27 Bin TL’ye Varan Tekliflerle Yarışıyor SSK, Bağkur ve Tüm Emeklileri Yaşadı! Emekli Promosyonlarında Yarış Kızıştı