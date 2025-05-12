Bir Kişi Hayatını Kaybetmişti... Beylikdüzü'ndeki Metrobüs Faciasında Flaş Gelişme: Sürücü Tutuklandı
İstanbul Beylikdüzü'nde bir kişinin hayatını kaybettiği, 57 kişinin ise yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan metrobüs şoförü Şaban Ş. tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Korkunç kaza, 10 Mayıs'ta saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs durağında meydana geldi. Büyükçekmece yönüne giden metrobüs, Haramidere Sanayi durağında aynı yöne giden başka bir metrobüse arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 1 kişi (Ebru Heper, 37 yaşında) hayatını kaybetti ve 57 kişi yaralandı.
ŞOFÖR TUTUKLANDI
Olayla ilgili gözaltına alınan metrobüs şoförü Şaban Ş. hakim karşısına çıktı. Şaban Ş., çıkarıldığı mahkemece taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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