Yalova’da İtfaiyeci Baba, Kendi Oğlunu Kurtardı

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde 4 yaşındaki Selim Koşar, oyun oynarken kendisini yanlışlıkla odaya kilitledi. Durumu fark eden annesi, hemen itfaiyeci olan eşi Selçuk Koşar’a haber verdi. Olay yerine gelen baba Koşar, terasa çıkarak oğlunun odasının penceresini araladı. Önce onu sakinleştiren baba, ardından anahtarı kendisine uzatmasını istedi.

Anahtarı aldıktan sonra kapıyı açarak oğlunu kucaklayan Koşar, “İlk kez bir itfaiyeci olarak kendi çocuğumu kurtardım” dedi.

O duygusal anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA