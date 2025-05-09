Cizre’de Odunlukta Korkutan Yangın

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, bir odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Cizre’de Odunlukta Korkutan Yangın

Fatih Mahallesi’nde meydana gelen olayda, odunluktan yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu önce ev sahiplerine bildirdi, ardından 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Olay yerine hızla yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin yayılmasını engelledi. Yangının söndürülmesinin ardından odunlukta bulunan çok sayıda eşyanın zarar gördüğü belirlendi.

Kaynak: İHA

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