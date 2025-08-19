Bilim Dünyası Şaşkına Döndü! Karayipler’de Nadir Renkli Dev Köpek Balığı Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kosta Rika’da yapılan bir spor balıkçılığı gezisinde 1,8 metre uzunluğunda dev bir hemşire köpekbalığı yakalandı. Bu köpek balığı, hem derisinde aşırı sarı ve altın tonlar oluşturan ksantizm hem de melanin eksikliği nedeniyle beyaz gözlere yol açan albinizm gösteriyor.

İLK KEZ GÖRÜLDÜ

Ksantizm, bazı balık, sürüngen ve kuş türlerinde görülen nadir bir pigmentasyon bozukluğu olup, Karayipler’de daha önce köpek balıkları ve diğer kıkırdaklı balıklarda belgelenmemişti. Albinizm ise doğal kamuflaj eksikliği nedeniyle hayvanları yırtıcılar için daha görünür hale getirebiliyor ve güneş ışığına karşı hassasiyet oluşturuyor.

Genellikle hemşire köpek balıklarının kahverengimsi renkleri, resifler ve kayalık deniz tabanına uyum sağlamalarına yardımcı oluyor. Ancak bu köpekbalığının parlak sarı-turuncu rengi, onu türden ayırıyor ve yetişkinliğe kadar hayatta kalması bilim insanları için özel bir önem taşıyor.

BİR BENZERİ DAHA YOK

Rio Grande Federal Üniversitesi’nden araştırmacılar, köpekbalığının boyutuna bakarak bu sıra dışı pigmentasyonun hayatta kalmasını engellemediğini belirledi. Bu durum, Karayipler’deki köpek balığı popülasyonlarının genetik çeşitliliği ve türün uyum sağlama kapasitesi hakkında yeni sorular doğuruyor.

Bilim insanları, bu rengin tür için avantaj sağlayıp sağlamadığını ya da köpekbalığının daha görünür olmasına rağmen nasıl büyüyüp geliştiğini henüz net olarak bilmiyor. Ksantizm ve albinizmin bir arada görülmesi, bu dev hemşire köpek balığını deniz biyolojisi açısından eşsiz kılıyor.