Bilim Dünyası Şaşkına Döndü! Karayipler’de Nadir Renkli Dev Köpek Balığı Yakalandı

Kosta Rika’da yakalanan 1,8 metre uzunluğundaki dev hemşire köpek balığı, hem ksantizm hem de albinizm gösteren nadir bir örnek olarak kayda geçti. Bilim insanları, bu sıra dışı renklenmenin türün genetik çeşitliliği ve uyum yeteneği hakkında yeni sorular ortaya çıkardığını belirtiyor. Köpek balığının yetişkinliğe kadar hayatta kalması, türün adaptasyon kapasitesini gözler önüne seriyor.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Son Güncelleme:
Bilim Dünyası Şaşkına Döndü! Karayipler’de Nadir Renkli Dev Köpek Balığı Yakalandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kosta Rika’da yapılan bir spor balıkçılığı gezisinde 1,8 metre uzunluğunda dev bir hemşire köpekbalığı yakalandı. Bu köpek balığı, hem derisinde aşırı sarı ve altın tonlar oluşturan ksantizm hem de melanin eksikliği nedeniyle beyaz gözlere yol açan albinizm gösteriyor.

İLK KEZ GÖRÜLDÜ

Ksantizm, bazı balık, sürüngen ve kuş türlerinde görülen nadir bir pigmentasyon bozukluğu olup, Karayipler’de daha önce köpek balıkları ve diğer kıkırdaklı balıklarda belgelenmemişti. Albinizm ise doğal kamuflaj eksikliği nedeniyle hayvanları yırtıcılar için daha görünür hale getirebiliyor ve güneş ışığına karşı hassasiyet oluşturuyor.

Bilim Dünyası Şaşkına Döndü! Karayipler’de Nadir Renkli Dev Köpek Balığı Yakalandı - Resim : 1

Genellikle hemşire köpek balıklarının kahverengimsi renkleri, resifler ve kayalık deniz tabanına uyum sağlamalarına yardımcı oluyor. Ancak bu köpekbalığının parlak sarı-turuncu rengi, onu türden ayırıyor ve yetişkinliğe kadar hayatta kalması bilim insanları için özel bir önem taşıyor.

BİR BENZERİ DAHA YOK

Rio Grande Federal Üniversitesi’nden araştırmacılar, köpekbalığının boyutuna bakarak bu sıra dışı pigmentasyonun hayatta kalmasını engellemediğini belirledi. Bu durum, Karayipler’deki köpek balığı popülasyonlarının genetik çeşitliliği ve türün uyum sağlama kapasitesi hakkında yeni sorular doğuruyor.

Bilim Dünyası Şaşkına Döndü! Karayipler’de Nadir Renkli Dev Köpek Balığı Yakalandı - Resim : 2

Bilim insanları, bu rengin tür için avantaj sağlayıp sağlamadığını ya da köpekbalığının daha görünür olmasına rağmen nasıl büyüyüp geliştiğini henüz net olarak bilmiyor. Ksantizm ve albinizmin bir arada görülmesi, bu dev hemşire köpek balığını deniz biyolojisi açısından eşsiz kılıyor.

30 Yıl Boyunca Kaktüs Sandı, Gerçek Ortaya Çıkınca Şoke Oldu: Bahçesi Turist Akınına Uğruyor30 Yıl Boyunca Kaktüs Sandı, Gerçek Ortaya Çıkınca Şoke Oldu: Bahçesi Turist Akınına UğruyorEkonomi
Bulanık Görme Şikayetiyle Gitti, Gözünden Çıkan Şey Şoke Etti! Doktor Bile İnanamadıBulanık Görme Şikayetiyle Gitti, Gözünden Çıkan Şey Şoke Etti! Doktor Bile İnanamadıYaşam

Etiketler
Albino
Son Güncelleme:
19 Ağustos 2025 Günlük Burç Yorumları: Tartışmalardan ve Ani Kararlardan Kaçının 19 Ağustos 2025 Günlük Burç Yorumları: Tartışmalardan ve Ani Kararlardan Kaçının
Maltepe, Kayışdağı, Pendik, Kartal, Çekmeköy ve Kadıköy'e Kritik Uyarı: Bugün Başlayacak Salı Sabahına Kadar Devam edecek Bugün Başlayacak Salı Sabahına Kadar Devam edecek
Cep Telefonunuzu Birine Verirken İki Kere Düşünün! Saniyeler İçinde Banka Hesabınızı Boşaltıyorlar, Bu Tuzağa Aman Dikkat! Cep Telefonunuzu Kimseye Kullandırmayın!
19 Ağustos’ta Hangi Burç Şanslı Olacak? 19 Ağustos’ta Hangi Burç Şanslı Olacak?
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın Gözü Beyaz Saray'daydı... Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Putin'le İlgili Söyledikleri Gündem Oldu Trump'ın Mikrofonu Açık Unutuldu, Söyledikleri Gündem Oldu
Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı Meteoroloji'den Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
Odası Sosyal Medyada Gündem Olmuştu: 'Altın Varaklı' Avukat Cem Duman Tutuklandı 'Altın Varaklı' Avukat Tutuklandı
Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in İçinde Bulunduğu Otomobil Kaza Yaptı: 3 Yaralı Keskin Belediye Başkanı Trafik Kazası Geçirdi
Barış Boyun’un Suikast Planı İtalyan Dinlemesiyle Ortaya Çıktı! Tekirdağ'da Law Silahıyla Dehşet Saçacaklardı Barış Boyun’un Suikast Planı 'Elektronik Kelepçe'ye Takıldı