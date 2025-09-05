Avrupa Birliği'nden Tarihi Çıkış: Gazze İçin İlk Kez 'Soykırım' Dedi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarını 'soykırım' olarak nitelendirerek "Gazze’deki soykırım, Avrupa’nın ortak bir tavır sergileyememesinin göstergesidir" dedi. İsrail Dışişleri Bakanlığı ise Ribera'nın açıklamasına tepki gösterdi.

PARİS’TEKİ KONFERANSTA KONUŞTU

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera, Paris’te Sciences Po Üniversitesi’nde konuştu. Ribera, "Gazze’deki soykırım, Avrupa’nın ortak bir tavır sergileyememesinin göstergesidir" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise Ribera’nın açıklamasına tepki gösterdi. Bakanlık, "Bu sözler Hamas propagandasına alet olmaktır. Öncelik, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas’ın şiddetine son verilmesi olmalıydı" açıklamasını yaptı.

