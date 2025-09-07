'ABD Savaş Bakanlığı' Trump'a Pahalıya Patladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) ismini Savaş Bakanlığı'na değiştirme kararının hükümet için aşırı miktarda harcamalara neden olabileceğini iddia etti. ABD merkezli haber sitesi Politico, birçok ABD'li yetkilinin Trump'ın dün bu isim değişikliğini öngören kararnameyi imzalamasına öfke ve şaşkınlıkla tepki gösterdiğini bildirdi. Bazı yetkililerin, "Ordunun sorunlarına çare bulmayacak bu kozmetik değişiklik milyarlarca dolara mal olabilir" dediği öne sürüldü.

'SAVAŞ ÇIĞIRTKANI OLARAK RESMEDİLECEĞİZ'

İsmi açıklanmayan eski bir ABD'li savunma yetkilisi, "Bu değişiklik tamamen ABD'nin iç siyasetindeki seyirciler için yapıldı, Çin ve Rusya'ya yönelik hesaplamalarda kesinlikle hiçbir etkisi olmayacak. Hatta daha da kötüsü, düşmanlarımız tarafından ABD'yi savaş çığırtkanı ve uluslararası barış ile istikrara yönelik bir tehdit olarak resmetmek için kullanılabilecek" dedi.

700 BİNDEN FAZLA MÜHÜR DEĞİŞECEK

Trump'ın ABD Kongresi'ne sunduğu karar doğrultusunda, ABD'deki 50 eyalet ve 40 farklı ülkedeki ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı 700 binden fazla tesiste bakanlığa ait mühürlerin değiştirilmesinin gerekeceği öngörülüyor. ABD ordusunun 6 kuvvet kolu ve onlarca çeşitli ajans için kullanılan antetli kağıtlardan, yemek salonlarındaki peçetelere, ABD Senatosu onaylı yetkililerin işlemeli ceketlerinden Pentagon'un resmi hediyelik eşya mağazasındaki küçük eşyalara kadar birçok alanda değişikliğe gidilmesi bekleniyor.

KONGRENİN ONAYINDAN KAÇIYORLAR

ABD Savuma Bakanlığı'nın isminin değiştirilmesi için Trump'ın imzaladığı kararnamenin ABD Kongresi'nin onayını alması ve Kongre tarafından duruma ilişkin bir yasanın çıkartılması gerektiği biliniyor. Ancak Trump yönetiminin, Kongre'nin onayını almak zorunda kalmamak için çeşitli yolların aradığı düşünülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün söz konusu kararnameyi imzalamasının ardından Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından bir paylaşım yapılmış, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in ofisinin kapısındaki isim tabelasının, kararnamede belirtildiği üzere "ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth" yazılı bir tabelayla değiştirildiği gösterilmişti.

