İzmir'deki Karakol Saldırısında Yeni Gelişme! 16 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırıda polis memurları Hasan Akın ve Muhsin Aydemir şehit düşmüştü.

Saldırının 16 yaşındaki lise öğrencisi E.B. olduğu öğrenilmişti. Yaralanan saldırgan hastanede tedavi altına alınırken anne ve babası da gözaltına alınmıştı.

Şehit düşen polis memurları

2 polisin şehit düştüğü silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Gözaltına alınan 27 şüpheliden 16’ı adliyeye sevk edildi.

27 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma dahilinde 2 Cumhuriyet Başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmişti.

Terör bağlantısı ihtimaliyle TEM ekipleri tarafından saldırganın ailesi ve yakın çevresi mercek altına alınmıştı.

Aralarında annesi, babası ve iki arkadaşının da bulunduğu toplam 27 kişi gözaltına alınmıştı.

