İzmir'deki Karakol Saldırısı Sonrası Cumhurbaşkanı'ndan İlk Açıklama: 'Bağlantılar Araştırılıyor'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nde 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar yaptı.

Açılış töreninde İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırganın yaralı olarak yakalandığını ve bağlantıların araştırıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni’nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan “İzmir'den hepimizi sarsan derin bir haber aldık. Silahlı saldırı sonucunda 2 polisimiz şehit oldu. Şehit olan polis memurlarımıza Cenab-ı Haktan rahmet yaralı polislerimize şifa diliyorum. Saldırgan yakalanmıştır. Bağlantıları araştırılıyor” dedi.

Salih İşgören Polis Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırı sonrası bir görüntü

İKİ BAKANLIĞA BİRDEN TEBRİK

Yeni öğretim yılının herkese hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı, “Bu yılki eğitim ve öğretim faaliyetlerimizin temasını aile ve yeşil vatan olarak belirledik. İklim, çevre ve aile odaklı bu takvimden ötürü hem Milli Eğitim Bakanlığımızı hem de Tarım ve Orman Bakanlığımızı tebrik ediyorum” dedi.

“YARINLARIMIZIN EN BÜYÜK TEMİNATI”

Öğretmenlerin büyük bir özveriyle görev yaptıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı, “Öğrencilerini evlatları gibi göre hocalarımız her türlü taktire ziyadesiyle laiktir. Öğretmenlerimizin mahir ellerinde büyüyen gelişen evlatlarımız aydınlık yarınlarımızın en büyük teminatıdır” diye belirtti.

"DÜZENLEME YAPIYORUZ

Çağın tüm ihtiyaçlarına cevap veren çok katmanlı bir metot tertip ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan "Öğretmenlerimizin özlük haklarında ve çalışma koşullarında düzenleme yapıyoruz. Bugüne kadar ders kitaplarımızı ücretsiz olarak çocuklarımıza ulaştırarak velileri yükten kurtardık" dedi.

Eğitime ayrılan toplam bütçenin 2025 yılında 2 trilyon 186 milyar lira olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı şunları söyledi: 821 binden fazla öğretmenimizin atamasını yaparak eğitim ordumuzun gücüne güç kattık. Adaletsiz uygulamalara ve kat sayı zulmüne son verdik.

TEKNOLOJİ VURGUSU

Teknolojinin çok hızlı bir şekilde ilerlediğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazılım sektörlerinin büyük önem kazandığına dikkat çekti.

“Merak, ilmin ve ilmin anahtarıdır” diyen Cumhurbaşkanı “Çocuklarımızın merak etmesi yeni şeyler keşfetmesi öğrenmenin en önemli lokomotifidir” diye belirtti.

BAŞARININ SIRRINI AÇIKLADI

Başarının gizli formülünü “Oku, düşün, uygula, neticelendir” olarak açıklayan Cumhurbaşkanı “Genç yavrularımızın da bu prensiple hareket edeceğine inanıyorum. Türkiye'yi yarın sizler yöneteceksiniz. Ortaya koyacağınız başarılarla size güvenen milletimizin kıvanç kaynağı olacaksınız” diyerek gençlere seslendi.

Kaynak: AA