İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu
İzmir Balçova'da polis karakoluna düzenlenen saldırıda 2 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralandı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
İzmir’in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1. Sınıf emniyet müdür Muhsin Aydemir, polis memuru Hasan Akın şehit düştü. Polis memuru Ömer Amila ise ağır yaralandı.
Saldırganın 16 yaşında olduğu belirtiliyor.
AYRINTILAR GELİYOR...
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: