Sabah Trafik Çilesi Son Buldu: İstanbul’da Yoğunluk Azaldı

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması ve haftanın ilk iş gününe denk gelmesi, İstanbul trafiğinde yoğunluğa neden oldu. Sabahın erken saatlerinde öğrencilerin okula, çalışanların ise iş yerlerine ulaşma telaşı megakentte trafikte aksamalara yol açtı.

D-100 VE TEM OTOYOLU'NDA YOĞUNLUK

Anadolu ve Avrupa Yakası’nı birbirine bağlayan ana arterlerde trafik yer yer durma noktasına geldi. Özellikle D-100 kara yolunda hem Ankara hem de Edirne istikametlerinde yoğunluk dikkat çekti.

Ankara yönünde: Bostancı, Kartal ve Pendik güzergâhlarında yoğunluk yaşandı.

Edirne yönünde: Cevizli’den başlayarak Bostancı, Kozyatağı, Göztepe ve Uzunçayır’a kadar trafik ağır seyretti. Avrasya Tüneli girişinde de araçlar yavaş ilerledi.

KÖPRÜLERDE GEÇİŞLER ZORLAŞTI

Boğaz köprülerinde de sabah saatlerinde yoğun trafik yaşandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü: Uzunçayır yönünden başlayan trafik köprü girişine kadar sürdü.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: Kozyatağı mevkiinden itibaren Avrupa Yakası'na geçişlerde araç kuyrukları oluştu.

AVRUPA YAKASI’NDA TRAFİK ALARM VERDİ

Avrupa Yakası’nda da D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu üzerinde yoğunluklar dikkat çekti.

D-100 kara yolu: Avcılar, Yenibosna, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu’da trafik adeta durdu.

TEM Otoyolu: Bahçeşehir’den Mahmutbey gişelerine ve Küçükköy-Hasdal arasında araçlar ilerlemekte zorlandı.

YAĞIŞ TRAFİĞİ DAHA DA ZORLAŞTIRDI

Kent genelinde zaman zaman etkili olan yağmur, sürücülerin görüş mesafesini ve araç hâkimiyetini olumsuz etkileyerek trafiğin daha da ağırlaşmasına neden oldu. Islak zeminde temkinli ilerleyen sürücüler, hızlarını düşürünce yoğunluk arttı.

TOPLU TAŞIMADA DA YOĞUNLUK YAŞANDI

Trafikten kaçmak isteyen vatandaşlar toplu taşımaya yöneldi. Ancak bu da metrobüs, metro ve otobüs duraklarında kalabalık görüntülere yol açtı. Özellikle aktarma noktalarında yolcu yoğunluğu zaman zaman izdihama dönüştü.

İBB TRAFİK YOĞUNLUK HARİTASI'NDAN VERİLER

Sabahın ilerleyen saatlerinde İBB Cep Trafik uygulamasından alınan verilere göre, trafik yoğunluğu önemli oranda azaldı. Anadolu Yakası’nda trafik yoğunluğu yüzde 40’a gerilerken, Avrupa Yakası’nda da benzer bir düşüş gözlemlendi.

Sabah saatlerindeki kritik trafik sıkışıklıkları yerini daha akıcı ve rahat seyreden yollara bıraktı.

Kaynak: AA