Düğünde Kanlı Kavga! 1 Yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde düğün sırasında çıkan silahlı kavgada Ö.Ö. ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Türkeli Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. İki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede salon dışına taşarak kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunlar Ö.Ö.’ye isabet etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ö.Ö., yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi Kozan Devlet Hastanesi’nde yapılan yaralı, daha sonra Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ö.Ö.’nün hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütüyor.

Kaynak: DHA