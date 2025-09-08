2 Polisi Şehit Etmişti! Seyhan Avşar, 16 Yaşındaki Saldırganın Ailesine Ulaştı, Dikkat Çeken İfadeler İlk Kez Gerçek Gündem'de

İzmir'de 16 yaşındaki saldırgan, karakola pompalı tüfekle saldırarak 2 polisi şehit etmişti. Yakalanan saldırganın ailesine Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar ulaştı. İşte ailenin ifadelerinden dikkat çeken ayrıntılar...

İzmir’in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi’ne 16 yaşında ve lise öğrencisi olduğu öğrenilen bir saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir, polis memuru Hasan Akın şehit düştü. Polis memuru Ömer Amilağ ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, polis memuru Murat Dağlı hafif şekilde yaralandı. 16 yaşındaki saldırgan ise yaralı olarak yakalandı.

AİLESİNDEN DİKKAT ÇEKEN İFADELER...

Ailesi, Seyhan Avşar'a şunları söyledi:

"Kim ister ki evladının böyle bir bir şey yapmasını. Son dönemde çocuğumuz farklı sitelere giriyordu. Kafa kesme videoları izliyordu. Annesi onu korkuttu. 'Seni polise söyleyeceğim' dedi. Son günlerde hepimize 'Sizler kafirsiniz' diyordu. Namaz kılıyordu sürekli. Normalde pısırık bir çocuktu. Bunu yapması bizi şok etti. Keşke girdiği siteleri polise haber verseydik. Çocuğun telefonu incelensin. Kimlerle irtibatlı olduğu ortaya çıkacaktır."

VALİ NE DEMİŞTİ?

İzmir Valisi Süleyman Elban, yaptığı açıklamada, "Bu sabah saat 08.50'de polis merkezimize 16 yaşında lise 3 öğrencisi, daha önce herhangi bir suç kaydı olmayan bir kişi tarafından saldırı düzenlendi, pompalı tüfekle. Saldırgan bu sokakta oturuyor. İlk ateş nöbet kulübesine açılıyor ve bir polis memuru arkadaşımız ilk ateşte şehit oluyor. İki polis memurumuz hastanede tedavi altına alındı. Burası yoğun bir sokak. Burada çıkan çatışmada bir vatandaşımız elinden hafif yaralanmış. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Hastanede tedavisi devam ediyor. Milletimizin başı sağ olsun. Olayı çok yönlü olarak araştırıyoruz. Suç kaydı ya da daha önce gözaltına alınmışlığı yok. 10 sene önce babasının almış olduğu pompalı tüfek. Yeni almamış" demişti.

İzmir
