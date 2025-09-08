Yine Barınak Yine Katliam! Onlarca Köpek, Öldürüp Çöp Arabasına Attılar

Mersin, Şırnak, Konya, Gümüşhane’nin ardından kan donduran bir görüntü de Manisa’dan geldi. Manisa Alaşehir’de sokak köpeklerinin barınakta öldürülerek, çöp konteynerine atıldığı iddia edildi. Zamanı net bilinmeyen görüntüler yürekleri sızlattı. Korkunç iddiaya ilişkin Alaşehir Belediyesi’nden ise bir açıklama gelmedi.

17 maddeden oluşan Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ilk beş maddesi TBMM Genel Kurul'da kabul edilmiş, kamuoyunda ‘kanlı yasa’ olarak adlandırılan yasanın kabulü sonrasında çok sayıda barınak skandalı peş peşe sıralanmıştı.

PEŞ PEŞE ‘KORKUNÇ’ GÖRÜNTÜLER

Mersin, Şırnak, Konya, Gümüşhane… Çok sayıda barınakta hayvanların aç susuz tedavisiz bırakılarak ölüme terk edildiği görüntüler yürekleri sızlatmıştı.

VALİLİK ‘İVEDİLİKLE TOPLAYIN’ DEMİŞTİ

İstanbul Valiliği, okulların açılmasına kısa bir süre kala sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili şikâyetlerin arttığını belirterek, başta okul çevreleri olmak üzere vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda toplama faaliyetlerinin “meri mevzuat hükümleri çerçevesinde ivedilikle yapılması” gerektiğini bildirmişti.

MANİSA’DA KAN DONDURAN İDDİA

Tüm bunların ardından Manisa Alaşehir’de kaydedildiği iddia edilen görüntüler büyük tepki topladı.

Mynet’in haberine göre, Whatsapp İhbar Hattı'na gelen iddiada Alaşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'nda sokak köpeklerinin öldürülüp çöp arabasına atıldığı belirtildi.

ÖLDÜRÜP ÇÖPE Mİ ATTILAR?

Belediye personellerin ölü köpekleri el arabasıyla çöpe attığı görüntüler ise kan dondurdu.

Korkunç iddialara ilişkin Alaşehir Belediyesi'nden bir açıklama gelmezken, görüntüler sosyal medyada da tepki topladı. Görüntülerin çekim tarihinin hangi zamana ait olduğuna ilişkin ise bir bilgiye ulaşılamadı.

