Nagehan Alçı'nın Özgür Özel'e Çağrısı Sosyal Medyayı Karıştırdı... Tepkiler Yağmur Olup Yağdı

Gazeteci Nagehan Alçı, sosyal medya platformu X'te dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Alçı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e seslenerek, “Sayın Özgür Özel’e yalvarıyorum… Bu gerginliği tırmandırmamak için bir adım atın! Haklı isyanınızı anlıyorum ancak artan tansiyonu düşürecek bir çağrı ve farklı bir mücadele yolu hem size hem demokrasiye kazandırır…” ifadeleriyle çağrıda bulundu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ FIRTINASI

Bu paylaşım, kısa sürede geniş yankı buldu ve sosyal medyada beklenmedik bir tepki fırtınasına dönüştü. Birçok kullanıcı, Alçı’nın çağrısını eleştirerek sert yorumlarda bulundu. Paylaşıma tepkiler hem Alçı'nın eleştirilen gazeteciliği hem de yaptığı çağrının öznesi odağında toplandı. Alçı'ya ülkeyi yöneten ismin Özgür Özel olmadığı hatırlatılarak tepki gösterildi.

İşte Nagehan Alçı'ya gelen tepkilerden bazıları:

gerginliği tırmandırmamak için yanlış kişiye yalvarıyosun nagehan — edna escobar (@ednayanardag) September 7, 2025

“Partinizi kapatacağım” diyen adama “buyrun kapatın” demek tabii ki tansiyonu düşürür. Bize demokrasi getirecek diye yıllardır sundukları şahıs bu işte. Seçimler fiilen iptal ediliyor ve suç direnenlere kalıyor. Ne güzel sömürü düzeni. — ｄｏｋ ± 🗣️🍀 (@doksuznokta) September 7, 2025

Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytan dır.

Hz. Muhammed (s.a.v.)



Şimdi de @eczozgurozel i şeytanlastirmak mı istiyorsunuz.



"Eğer zulme karşı gücünüz yetmiyor ise bunu duyurun"

Hz. Ali (R.A.) degil mi?



Zalime neden ses çıkarmıyor sunuz da mazlum dan aman bekliyorsunuz? — 🌲🌲Nizam🌲🌲 (@Taskent33) September 7, 2025

Keşke durduk yere bir partinin il binasını polis ablukasına alma kararı verenlere çağrıda bulunsanız. Belki o zaman samimiyetinize inanırdık. Zira Özgür Bey partisinin kuruluş yıldönümü etkinliklerindeki programı takip ediyordu. Sağduyu böyle bir şey değil, yemezler — hazalariman (@hazalariman) September 7, 2025

En son baktığımda ülkeyi Özgür Özel yönetmiyordu. Yanlış adrese sesleniyorsunuz. — Ali Deniz Çakır (@alidenizcakir) September 7, 2025

