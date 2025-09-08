Nagehan Alçı'nın Özgür Özel'e Çağrısı Sosyal Medyayı Karıştırdı... Tepkiler Yağmur Olup Yağdı

Gazeteci Nagehan Alçı, CHP lideri Özgür Özel’e yaptığı çağrıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Alçı, Özel'e gerginliği düşürme çağrısı yaptı; sosyal medyada ise sert tepkiler yağmur gibi yağdı.

Nagehan Alçı'nın Özgür Özel'e Çağrısı Sosyal Medyayı Karıştırdı... Tepkiler Yağmur Olup Yağdı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazeteci Nagehan Alçı, sosyal medya platformu X'te dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Alçı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e seslenerek, “Sayın Özgür Özel’e yalvarıyorum… Bu gerginliği tırmandırmamak için bir adım atın! Haklı isyanınızı anlıyorum ancak artan tansiyonu düşürecek bir çağrı ve farklı bir mücadele yolu hem size hem demokrasiye kazandırır…” ifadeleriyle çağrıda bulundu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ FIRTINASI

Bu paylaşım, kısa sürede geniş yankı buldu ve sosyal medyada beklenmedik bir tepki fırtınasına dönüştü. Birçok kullanıcı, Alçı’nın çağrısını eleştirerek sert yorumlarda bulundu. Paylaşıma tepkiler hem Alçı'nın eleştirilen gazeteciliği hem de yaptığı çağrının öznesi odağında toplandı. Alçı'ya ülkeyi yöneten ismin Özgür Özel olmadığı hatırlatılarak tepki gösterildi.

İşte Nagehan Alçı'ya gelen tepkilerden bazıları:

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Nagehan Alçı
60 Yaşına Giren Arzu Sabancı’dan Kıskandıran Poz! Gelini Nazlı’yla Pozları Hande Erçel’i Sinir Krizine Sokacak Sabancılardan Düşman Çatlatan Poz
Victor Osimhen’den Galatasaray’a Kötü Haber! Okan Buruk’un Tüm Planları Altüst Oldu: Son Durumu Belli Oldu Osimhen’den Galatasaray’a Kötü Haber
İzmir'deki Karakol Saldırısına AKP'den İlk Tepki İzmir'deki Karakol Saldırısına AKP'den İlk Tepki
Yeni Eğitim Öğretim Yılı Başladı: 18 Milyon Öğrenci İçin İlk Ders Zili Çaldı 18 Milyon Öğrenci İçin İlk Ders Zili Çaldı
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca Tapu Sahibini Yakından İlgilendiriyor! Bunu Yapan Yandı, Evlere Tek Tek Tebligat Gönderilmeye Başlandı Tapu Sahiplerine Tebligat Gönderilmeye Başlandı
İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu İzmir'de Polis Karakoluna Silahlı Saldırı! 2 Polis Şehit Oldu
Kayyım Olarak Atanmıştı! Bugün CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gitmesi Beklenen Gürsel Tekin'den Flaş Karar
CHP Binası Hala Ablukada! Polisle Vatandaşlar Arasında Arbede Çıktı, Gözaltılar Var CHP Binası Hala Ablukada
Harita Kırmızıya Döndü, Alarm Verildi! Meteoroloji'den O İllerde Yaşayanlara Uyarı Üstüne Uyarı Harita Kırmızıya Döndü, Alarm Verildi