AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'deki polis merkezine düzenlenen ve 2 polis memurunun şehit olduğu saldırıya tepki gösterdi. Çelik açıklamasında, "İzmir’de polislerimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza şifa diliyoruz. Kahraman emniyet teşkilatımızın ve milletimizin başı sağolsun" dedi.

İzmir'deki Karakol Saldırısına AKP'den İlk Tepki
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'deki polis merkezine düzenlenen ve 2 polis memurunun şehit olduğu saldırıya tepki gösterdi.

Çelik açıklamasında, "İzmir’de polislerimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza şifa diliyoruz. Kahraman emniyet teşkilatımızın ve milletimizin başı sağolsun" dedi.

SALDIRIDA 2 POLİS ŞEHİT OLDU

İzmir’in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi’ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1. Sınıf emniyet müdür Muhsin Aydemir, polis memuru Hasan Akın şehit düştü. Polis memuru Ömer Amilağ ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, polis memuru Murat Dağlı hafif şekilde yaralandı. 16 yaşındaki saldırgan yaralı olarak yakalandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı yaptığı açıklamada "İki görevlimiz şehit, altı yaralımız var" dedi.

