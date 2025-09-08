Yeni Eğitim Öğretim Yılı Başladı: 18 Milyon Öğrenci İçin İlk Ders Zili Çaldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci ve öğretmen, yaz tatilinin ardından bugün yeniden ders başı yaptı. Saat 10.00 itibarıyla çalan ilk ders ziliyle birlikte 2024-2025 eğitim öğretim yılı resmen başladı. Bu yıl, yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, ülke genelinde 74 bin 538 okul ve 761 bin 416 derslikte buluştu. Yeni eğitim döneminde, okullarda uygulanacak eğitim programlarında da önemli değişiklikler yer alıyor.

İLK DERS: YEŞİL VATANI KORUMAK

Yeni eğitim yılının ilk haftasında çevre bilincini artırmaya yönelik farkındalık etkinlikleri planlandı. Bu kapsamda ilk ders, “Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak” temasıyla işlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan “Köklerden Geleceğe Nefes” protokolü çerçevesinde, tüm ilkokullarda “Her Çocuk Bir Fidan” temalı kısa film gösterildi ve öğrencilere fidanlar dağıtıldı. Yıl boyunca fidan dikimi, orman temizliği ve doğa bilinci oluşturma amaçlı çeşitli çalışmalar devam edecek.

OKULLARDA DOĞA VE ÇEVRE ETKİNLİKLERİ YIL BOYUNCA SÜRECEK

Yeni dönemde "Yeşil Vatan – Benim Okulum Geleceğe Çare" temasıyla, okullarda çeşitli çevre etkinlikleri, atölye çalışmaları, şenlikler ve saha uygulamaları düzenlenecek. Bu etkinliklerle öğrencilere doğa sevgisi ve çevre bilinci kazandırılması hedefleniyor.

TATİL TAKVİMİ BELLİ OLDU

· Birinci Ara Tatil: 10-14 Kasım 2025

· Yarıyıl Tatili: 19 Ocak - 30 Ocak 2026

· İkinci Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026

· İkinci Ara Tatil: 16-20 Mart 2026

· Okulların Kapanışı: 26 Haziran 2026

Atatürk Haftası'nın birinci ara tatille çakışması nedeniyle, anma etkinlikleri bir önceki hafta düzenlenecek. Bu kapsamda öğrenciler ve öğretmenler, Atatürk ve silah arkadaşlarını anmak için çeşitli kültürel ve bilimsel etkinliklere katılacak.

