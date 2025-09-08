Dünyayı Durduran Olay! Tam 5 Saat Sürdü, Avrupa, Asya, Afrika, Türkiye’den de Görüldü
'Kanlı Ay' olarak adlandırılan Ay'ın Dünya'nın gölgesine tamamen girmesiyle ortaya çıkan doğa olayı, Türkiye dahil dünyanın farklı noktalarında gözlemlendi. Ay'ın kızıl ve turuncu tonlara büründüğü anlar ise büyük dikkat çekti. İşte dünyanın konuştuğu olaya dair detaylar…
Tam Ay tutulması sırasında meydana gelen ve Ay'ın Dünya'nın gölgesine tamamen girmesiyle ortaya çıkan "Kanlı Ay" tutulması, Türkiye saatiyle 19.28’de yarı gölge evresiyle yaşandı. 20.30’da tam tutulma evresine giren Ay, 21.11’de en etkileyici kızıl tonlarına ulaştı.
SON 3 YILIN EN UZUNU
Gece yarısına kadar parçalı evreler halinde gözlemlenebilen ‘Kanlı Ay’ tutulması, son 3 yılın en uzun Ay tutulması olarak kayıtlara geçti.
5 SAAT SÜRDÜ
Yaklaşık 5 saat süren tutulma, Türkiye dahil dünyanın birçok yerinde gözlemlendi. Türkiye'den de gözlemlenebilen bu nadir gök olayı, Avrupa, Asya, Afrika ve Avustralya'nın farklı kesimlerinde kameralara yansıdı.
YENİ TUTULMA 2026'DA
Ay'ın kızıl tonlara büründüğü anlar, farklı kıtalarda görsel bir şölen sunarken, bir sonraki tam Ay tutulmasının ise 2026'da gerçekleşeceği bildirildi.
NERELERDE GÖRÜLEBİLECEK?
Yeni Ay tutulmasının 2-3 Mart 2026'da gerçekleşmesi bekleniyor. Tutulmanın, Doğu Avrupa, Asya, Avustralya, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Pasifik Okyanusu, Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu, Arktik ve Antarktika'dan gözlemlenebileceği belirtiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi