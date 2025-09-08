Bahçeli’den Öcalan’a Kritik Çağrı! ‘Tartışmayı Bitirecek’ Dedi, Talebini Duyurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştiren Nedim Şener, görüşmedeki dikkat çeken değerlendirmeleri Hürriyet’teki bugünkü köşesine taşıdı.

Bahçeli ile görüşmesinin ana temasının ‘Terörsüz Türkiye’ süreç olduğunu vurgulayan Şener, Bahçeli’nin umudunun ilk günkü gibi olduğu mesajını verdi.

Nedim Şener ve MHP Lideri Devlet Bahçeli görüşmesinden bir kare

BAHÇELİ'DEN 'ÖCALAN' ÇAĞRISI

Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Bahçeli’nin terör örgütü PKK’nın Suriye kolu üzerinden sürecin baltalanmaya çalışıldığının farkında olduğunu belirten Şener, Bahçeli’nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a çağrısını da açıkladı.

'TARTIŞMAYI BİTİRECEK'

Bahçeli’nin Suriye’deki terör unsurlarına ilişkin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ı yeni bir çağrı yapması gerektiğini düşündüğünü ileten Şener, Bahçeli’nin sözlerini köşesine şöyle taşıdı: PKK’nın kurucusu ve fesih kararı alan ve bunu örgütüne yaptıran tek inisiyatif sahibi kişi olarak Öcalan’ın yeni bir açıklamayla 27 Şubat çağrısının örgütün Suriye’deki kolu ve Avrupa’daki yapılanmasını da kapsadığını hatırlatması, bu çağrının yerine getirilmesi bu konudaki tartışmayı da bitirecektir.

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan

Bahçeli, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kolunun İsrail ve ABD’yi arkasına alıp Türkiye için bir güvenlik sorunu halinde kalmasına izin veremeyeceklerinin altını çizdi.

Kaynak: Hürriyet