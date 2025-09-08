Koronavirüs Kabusu Geri mi Dönüyor? Yeni Varyantlar, Artan Vakalar… Acil Servisler Alarm Veriyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir süredir gündemden düşen koronavirüs, son haftalarda yeniden artış göstererek toplumda endişe yarattı. Grip benzeri şikâyetlerle hastaneye başvuran hastalarda Covid-19 teşhisinin artması, "Koronavirüs geri mi geliyor?" sorusunu akıllara getirdi. Özellikle kalabalık alanlarda bulaşın hızlandığına dair bulgular, uzmanların uyarılarını tekrar gündeme taşıdı.

ACİL SERVİSLER ALARM VERİYOR

Hürriyet'ten İsmail Sarı'nın görüştüğü Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Alpar, pandemi polikliniklerinin kapanmasına rağmen acil servislerde koronavirüs vakalarında yükseliş yaşandığını belirtti. Alpar, “Buna rağmen, sahada çalışırken pandemi polikliniklerinin çoğunun kapanması ve koronavirüs şüphesi taşıyan hastaların doğrudan acil servislere yönelmesi nedeniyle başvurularda artış yaşadığımızı söyleyebilirim. Ayrıca meslektaşlarımızdan gelen geri bildirimler de yataklı servislerde ve yoğun bakımda koronavirüs hastalarının belirgin bir yükselişe geçtiğini doğruluyor” ifadelerini kullandı.

DÜNYA GENELİNDE ARTIŞ SÜRÜYOR

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Soysal, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2025 başından itibaren SARS-CoV-2 vakalarında küresel bir yükseliş olduğunu açıkladı. Soysal, özellikle Mayıs 2025 itibarıyla test pozitiflik oranının yüzde 11’e yükseldiğini, temmuz ayında ise bu oranın yüzde 12’ye çıkarak zirveye ulaştığını söyledi

YENİ OMİCRON VARYANTLARI

Dr. Süleyman Alpar, Nimbus (NB.1.8.1) ve Stratus (XFG) gibi yeni Omicron alt varyantlarının ortaya çıkmasının dünya genelinde bir yaz dalgasına yol açtığını belirterek, “Dünya Sağlık Örgütü ve ABD verileri, özellikle çocuklar ve yaşlılar gibi hassas gruplarda test pozitifliğinin ve acil servis başvurularının arttığını, ancak şimdilik hastanelerin kapasitesini zorlayacak düzeye ulaşmadığını gösteriyor. Türkiye’de resmî veriler olmasa da benzer bir artış eğilimi gözlemlediğimi çok net bir şekilde söyleyebilirim” dedi.

BELİRTİLERDE ESKİYE GÖRE DEĞİŞİKLİK YOK

Koronavirüs vakalarında görülen semptomların Omicron varyantlarıyla birlikte büyük oranda üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde seyrettiğini ifade eden Alpar, en sık rastlanan belirtilerin burun tıkanıklığı, öksürük, halsizlik, ateş, baş ve kas ağrıları olduğunu, bazı hastalarda ishal ve mide bulantısı gibi sindirim sistemi şikayetlerinin de görüldüğünü aktardı.

COVİD-19, GRİP VE RSV BİRLİKTE GÖRÜLEBİLİR Mİ?

Prof. Dr. Soysal, Covid-19’un grip ve RSV gibi solunum yolu virüsleriyle birleşmediğini ancak nadiren aynı anda birden fazla enfeksiyonun görülebileceğini açıkladı. Böyle durumlarda daha ağır seyreden virüsün belirtilerinin ön planda olduğunu, diğer virüse ait semptomların da eşlik edebileceğini söyledi.

KORUNMAK İÇİN HANGİ ÖNLEMLER ALINIR?

Covid-19’un damlacık ve hava yoluyla bulaştığını hatırlatan Prof. Dr. Soysal, hasta kişilerle temastan kaçınılmasının hayati olduğunu vurguladı. Hasta çocukların okula gönderilmemesi gerektiğini, kreş ve okul yönetimlerinin bu konuda titiz davranması gerektiğini ifade eden Soysal, ayrıca kapalı ve kalabalık yerlerden uzak durulması, iyi havalandırılan alanlarda bulunulması, kronik rahatsızlığı olanların maske kullanması ve el hijyenine dikkat edilmesinin önemli olduğu vurguladı.

Kaynak: Hürriyet