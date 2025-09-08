Milyonlarca Tapu Sahibini Yakından İlgilendiriyor! Bunu Yapan Yandı, Evlere Tek Tek Tebligat Gönderilmeye Başlandı

EVLERE TEK TEK TEBLİGAT GÖNDERİLMEYE BAŞLANDI

Son 5 yıla yönelik yapılan denetimlerde 7 milyonun üzerindeki gayrimenkul satışı incelenirken, ilk aşamada şüpheli olduğu tespit edilen 100 binin üzerindeki dairenin sahiplerine uyarı yazısı gönderildi. Tamamlanacak denetimlerle birlikte söz konusu rakamın milyonu aşması beklenirken, usulsüz satış işlemi için hem alıcı hem de satıcı taraflar muhatap olarak kabul ediliyor.