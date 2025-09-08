Milyonlarca Tapu Sahibini Yakından İlgilendiriyor! Bunu Yapan Yandı, Evlere Tek Tek Tebligat Gönderilmeye Başlandı
Konut tapusu olan vatandaşlara kritik uyarı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yürürlüğe göre bu işlemleri yapan tapu sahiplerine tebligat gönderilmeye başlandı. Gelir İdaresi Başkanlığı resmen duyurdu. Hemen tapunuzu kontrol edin! İşte tüm detaylar haberimizde…
Gelir İdaresi Başkanlığı, daire satış bedelinde usulsüz bildirim yapıldığı tespit edilen yüz binlerce gayrimenkul için alıcı ve satıcı adreslerine tebligat göndermeye başladı.
RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI
Türkiye’de gayrimenkul piyasasını direkt olarak etkileyecek yeni bir adım atıldı. Eylül aynın başında Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda emlak vergileri ve belediye rayiç bedelleri yeniden düzenlendi.
Son üç yılda 10 ila 15 kat arasında artan rayiç bedeller, yalnızca piyasada fiyat dengesini değiştirmekle kalmadı; uzun süredir kronikleşmiş bir sorun olan “usulsüz tapu bildirimi” vakalarını da adeta ortadan kaldırdı.
Daire satışlarında alıcı ve satıcı taraflar daha az vergi ödemek için çoğu zaman gerçek satış bedelinden düşük rakamı tapu dairesine bildiriyordu. Ancak bu süreç baştan aşağı değişti.
BAKANLIK 81 İLDE DÜĞMEYE BASTI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortak yürüttüğü çalışmalar kapsamında Türkiye’nin 81 ilinde yapılan konut satışları tek tek mercek altına alındı. Denetimler, yalnızca bugünü değil, geriye dönük tam 5 yıllık satış işlemlerini kapsayacak şekilde genişletildi.
EVLERE TEK TEK TEBLİGAT GÖNDERİLMEYE BAŞLANDI
Son 5 yıla yönelik yapılan denetimlerde 7 milyonun üzerindeki gayrimenkul satışı incelenirken, ilk aşamada şüpheli olduğu tespit edilen 100 binin üzerindeki dairenin sahiplerine uyarı yazısı gönderildi. Tamamlanacak denetimlerle birlikte söz konusu rakamın milyonu aşması beklenirken, usulsüz satış işlemi için hem alıcı hem de satıcı taraflar muhatap olarak kabul ediliyor.
FAİZİYLE GERİ ÖDENECEK
Bu kapsamda süren çalışmalarla birlikte, taşınmazın bulunduğu bölgedeki ortalama fiyatlar ve gayrimenkulün yaşı, nitelikleri, büyüklüğü gibi değerler dikkate alınarak oluşturulan çizelgede, belirtilen rakamın gerçek değerin oldukça altında kalması halinde söz konusu taşınmazın satıcısı ve alıcısı, adreslerine gönderilen beyanname ile savunma yapmaya davet ediliyor.